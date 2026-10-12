Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Barcelona'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Okan Buruk, maçın önemine ve rakibin gücüne değindi.

'KARŞILARINDA BİZ OLACAĞIZ'

Tecrübeli teknik adam, Barcelona'nın bu sezon tüm maçlarını kazandığını ve dünyanın en formda takımlarından biri olduğunu kabul etti. Buruk, "Bu sene tüm maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu, ne oynadığını anlatmamıza gerek yok" ifadelerini kullandı. Buruk, ekibinin bu güçlü rakibe karşı tüm gücünü sergileyeceğini belirterek, "Maçın favorisini herkes Barcelona olarak söyleyecek ama onların karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubu var" dedi.

Galatasaray'ın kendi sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında motivasyonunun yükseldiğini hatırlatan Buruk, oyuncuların bu maça hazırlanmasının daha kolay olduğunu vurguladı. Hedeflerinin her zaman olduğu gibi her maçı kazanmak olduğunu belirten Buruk, "Biz en iyimizi yaptığımızda oyuncularımla birlikte bu stadyumda önemli işlere imza attık" şeklinde konuştu.

"SADECE DEFANS YAPMAYACAĞIZ"

Oyun planıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Buruk, sadece defansif bir anlayışla sahaya çıkmayacaklarını açıkladı. "Hücum da yapacağız ve ikisini bir arada düşünmemiz lazım" diyen Buruk, topun rakipteyken tutkuyla kovalanması gerektiğinin altını çizdi. Barcelona'nın bu sezon az gol yediğini ve kendi oyununu rakibe dayatan bir ekip olduğunu hatırlatan Buruk, "Az hata yapmamız gerekiyor. Çünkü hata yaptığınızda cezalandıracak bir takım var" uyarısında bulundu.