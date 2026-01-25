Tecrübeli teknik direktör, dün Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendikleri karşılaşmada sarı-kırmızılıların başında çıktığı 64. deplasman maçında 50. galibiyetini aldı. Buruk, bu galibiyetle Galatasaray ile kırdığı rekorlara bir yenisini ekledi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig tarihinde 50. deplasman zaferine en hızlı ulaşan teknik direktör oldu. Buruk'u bu alanda 80 maçla Fatih Terim (Galatasaray), 95 karşılaşmayla İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş) ve 100 müsabakayla Şenol Güneş (Trabzonspor) takip ediyor.

Sarı-kırmızılıların başında 182 maça çıktı

Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak 182 resmi müsabakada görev aldı. Sarı-kırmızılıların başında 129 Süper Lig, 16 Ziraat Türkiye Kupası, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi, 12 UEFA Avrupa Ligi, 8 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 4 TFF Süper Kupa karşılaşmasına çıkan 52 yaşındaki çalıştırıcı, bu maçlarda 132 galibiyet, 27 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.