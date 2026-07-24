Galatasaray, Avusturya’daki hazırlık maçında İtalya’nın Monza takımı ile Raiffeisen Arena’da karşılaştı. Maç sonu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklama yaptı.

YAKLAŞIK 10 OYUNCUMUZ EKSİK

Karşılaşmayı değerlendiren Buruk, "Gençlerin çoğunlukta olduğu bir maç oynadık. Bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Önceliğimiz oyuncuların fiziksel gücünü artırmak. Yaklaşık 10 oyuncumuz eksik. Diğer oyunculara şans verdik ve bir yandan kadromuzu şekillendiriyoruz. Sonuçtan mutlu değiliz elbette. Bir sonraki hazırlık maçında milli oyunculara da yer vereceğiz. 1 hafta daha buradayız. İyi bir kamp dönemi geçireceğiz." dedi.

BÖYLE BİR 11'LE BAŞKA MAÇA ÇIKMAYIZ

Kadro planlamasına değinen başarılı teknik adam, "Büyük ihtimalle böyle bir ilk 11'le başka bir maça çıkmayız. Birçok oyuncu bizle beraber olmayacak. Çok ölçü alabileceğimiz bir maç değil. Tam kadro çıkmak farklı bir şey. Bugün oynayan birçok oyuncu belki bizimle yer almayacak veya daha az süre alacak. Dolayısıyla bu tarz maçları en az hasarla geçmemiz gereken maçlar olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk son olarak Ugochukwu'nun performansı hakkın, "Ugochukwu bugün top kaybı yaptı mı yapmadı mı hatırlamıyorum. Belki bir tane yapmıştır. Topun bizde kalmasını sağladı. Driplingle topu öne taşıdı. Genel olarak performansından çok memnunum." sözlerini sarf etti.