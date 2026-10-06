Galatasaray, milli ara sonrası Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk'un milli takıma gidenlerin dinlendirilmesi planı, ilk 11'de bazı değişikliklere yol açacak.

OKAN BURUK'TAN ZORUNLU KARAR

Milli takımlara giden oyuncular arasında yer alan Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'nın yorgun döneceği öngörülüyor. Okan Buruk'un bu iki oyuncuyu Kasımpaşa maçında dinlendirmesi bekleniyor.

DAVINSON SANCHEZ KULÜBEYE

Kolombiya Milli Takımı ile Peru'ya karşı hazırlık maçı oynayacak olan Davinson Sanchez, çarşamba gecesi TSİ 02:45'te sahaya çıkacak.

Okan Buruk'un, yorgun dönecek olan Sanchez'i kulübeye çekmesi ve yerine Mario Lemina'yı sahaya sürmesi planlanıyor.

TORREIRA DA DİNLENDİRİLEBİLİR

Uruguay Milli Takımı'na giden Lucas Torreira da Kasımpaşa maçında dinlendirilebilir. Okan Buruk'un bu hamlesiyle Galatasaray'ın orta sahasında ve stoper bölgesinde değişiklikler yapması bekleniyor.