Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve İlkay Gündoğan Manchester City ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"İki takımın da hedefleri var. Biz kendi hedeflerimizi düşüneceğiz. Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Çok güzel bir stat, İlkay Gündoğan da uzun yıllar burada oynadı. Hep kazanmaya, başarıya odaklı bir takımla mücadele edeceğiz. Son bir ay City için iyi geçmedi ama Wolverhampton galibiyeti onlar için moral olacaktır."

"Belli bölgelerde eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Biz de kadro olarak toparlandık. Yunus Akgün hastalığı nedeniyle idmana çıkmadı. Ufak tefek ağrıları vardı. Barış Alper Yılmaz'ı idmanda kullandık. Lucas Torreira sakatlık geçirmişti, idmanda bir bölümde yer aldı. Wilfried Singo'yu kadroya aldık."

"Eintracht Frankfurt maçı şanssız bir maçtı, 4 golü biz hazırladık. İlk yarıda çok üstün oynadık, bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Son maçlarda konsantrasyonumuz daha yüksek, böyle de olmak zorunda. Artık daha dikkatli ve daha tecrübeliyiz."

"City'ye karşı katı savunma değil ama beraber savunma yapmalıyız. Galatasaray her zaman topu rakibe vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu deneyeceğiz. İyi bir takım olursak bu meydan okumayı yapabiliriz. Beraber hareket etmek çok önemli. Özellikle rakibimizin son 1 ayda kaybettiği maçlara bakınca beraber hareket eden ve City'nin yaptığı hataları iyi değerlendiren takımlar başarıya ulaştı. Manchester City savunma anlamında çok zorlanıyor, bunu gördük."

İlkay Gündoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

TAKTİKLERİNİ AZ ÇOK BİLİRİM

"Benim için tuhaf bir maç olacak. Eski arkadaşlarıma karşı, samimi olduğum eski teknik direktörüme karşı.. Bu statta oynamak çok özel olacak. Dört gözle bekliyorum. Umarım iyi bir performans ve iyi bir skorla İstanbul'a döneriz."

"City ve Pep'le alakalı söylenecek pek bir şey yok. Herkes biliyor zaten. Benim aslında fazla bir şey dememe gerek yok. Taktikleri de az çok bilirim yani. Bireysel kalitesi yüksek bir takım. Bizi zor maç bekliyor. Şampiyonlar Ligi seviyesinde herkes zordur. İyi hazırlandık. Kendimize güveniyoruz."