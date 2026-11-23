Süper Lig'de Samsunspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, devre arası öncesinde kadroyu güçlendirme çalışmalarının yanı sıra mevcut oyuncuların sözleşme durumlarını da değerlendiriyor.

Galatasaray'da iç transferin gündeminde Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs var. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek iki savunmacıyla yola devam etme kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımda kalmalarını istediği iki futbolcuyla ocak ayında yeni sözleşme imzalanması planlanıyor. Abdülkerim ve Jakobs'un da kariyerlerini Galatasaray'da sürdürmeye sıcak baktığı belirtildi.

ABDÜLKERİM'DEN 2 GOL, JAKOBS'TAN 1 ASİST

Bu sezon Galatasaray formasıyla 971 dakika sahada kalan 32 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, 2 gol kaydetti. Sol bekte görev yapan Ismail Jakobs ise bu sezon 14 karşılaşmada forma giydi ve 1 asist yaptı.