Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından Amedspor'dan özür diledi. Buruk, yarıştaki takımları sayarken Amedspor'u unuttuğunu söyledi.

Buruk, "Dört büyük takım yarışta derken Amedspor'u unuttum, özür dilerim, onlar da yarışın içinde, onları da tebrik ediyorum" dedi.

"BİR MAÇ KAZANDIK, DERBİ KAZANDIK AMA HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK"

Derbi galibiyetinin önemine dikkat çeken Buruk, önlerindeki maçları hatırlattı:

"Bir derbiyi olabildiğinin en iyisi şekliyle oynadı oyuncularım. Önemli bir galibiyet. Bir maç kazandık, derbi kazandık ama hiçbir şey kazanmadık. Liderliğimiz devam ediyor ama Konya deplasmanı yine zor olacak, Şampiyonlar Ligi var, Amedspor maçı var."

Takımının sahaya doğru yayıldığını, ilk yarıda rotasyonlarla alan bulduğunu ve hat kırıcı paslarla çok sayıda pozisyona girdiğini söyleyen Buruk, karşılaşmayı bu sezon en üstün oynadıkları maçlardan biri olarak değerlendirdi. Çok daha farklı bir skor elde edebileceklerini savundu.