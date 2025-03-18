Galatasaray Kulübü'nün yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, basın tanıtıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kemerburgaz tesislerine geçişin çok hızlı olduğunu söyledi.

Florya'ya veda etmeye fırsat bulamadan Kemerburgaz'a geçtiklerini aktaran tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Florya’dan Kemerburgaz’a geçiş çok hızlı oldu. Duygusal geçişi yaşayamadık. Bu tesise bir an önce geçmek istiyorduk. Tam hazır değilken bir antrenman testi yapmak için geldik. Oyunculardan bir an önce geçme talebi geldi. Burada çok mutlu olduklarını, tesisten, sahalardan ve spor salonundan çok memnun olduklarını söylediler. Benim açımdan bu sahada antrenman yapmak çok önemli. Böyle bir zeminimiz olduğu için çok şanslıyız. Yeni transfer geldiğinde hep bir mahcubiyet yaşıyorduk. Morata geldi. Onu Florya’daki sahaya çıkardığımda, ‘Böyle bir adam aldık. Böyle sahada antrenman yaptırıyoruz’ diyordum. Florya’daki sahaları yatırım yaparak yeniledik ama istediğimiz gibi olmadı. Buradaki ortam çok değişik. Oyuncular çok mutlu oldu. Florya’yı terk etmeden, veda etmeden geldik. Oranın ortamını ve sıcaklığını özlememek imkansız ama buraya alışıyoruz. Florya’nın uğurunu ve havasını buraya taşıdık. O yüzden buraya ‘Küçük Florya’ diyebiliriz."

Buruk, Kemerburgaz'daki atmosfer ile ilgili, "Ayrıca Florya’nın suyu var. Onu da burada içiriyoruz. Etrafı, ağaçları onunla suluyoruz." şeklinde espri yaptı.