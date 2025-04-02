Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisine yaptığı fiziksel müdahale ile ilgili yorumda bulunan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"benim aramda bir şey olmadı. Sadece hakemleri tebrik ettim. O da hakemleri tebrik etmeye gitmişti. Ben devam ederken arkadan burnumu sıktı. Hafif bir çizik oldu. Tabii ki çok güzel ve şık bir şey değil. Oyun içinde kalmak istiyoruz. Özellikle teknik adamların davranışının burada daha doğru olmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Bu konuda abartmayacağım ama çok şık bir şey değil. Maç öncesinde de birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi. Maalesef onu yaşayamadık. Onun yerine bunumu sıktı. Çok önemli değil. Bu konuyu çok abartmayacağım."

"ÇEKİLEN ÇİZGİ BİZE ÇOK GARİP GELDİ"

Karşılaşmayı da değerlendiren Okan Buruk, şunları söyledi:

“Çok iyi başladık. İlk 45 dakikalık bölümde hem attığımız hem kaçırdığımız gollerle ilk yarıda üç-dört gol bulabileceğimiz bir oyun vardı. Rakibimizin ilk tehlikeli atağı gol oldu. Enteresan bir ofsayt çizgisi vardı. Çok net bir şekilde pozisyon ofsayt gözüküyordu. Çekilen çizgi bize çok garip geldi. Kulübede buna bakıyoruz ve rakibin net bir şekilde ofsayt olduğunu görüyoruz. Bundan daha geride olan pozisyonlara ofsayt verildiğini çokça gördük. Benim görüşüm o pozisyonun ofsayt olduğu. Orada çekilen çizgiye inanmıyorum. Çizgilen çizginin nerede durdurulduğunu, oradaki teknolojinin durduruluşuna inanmıyorum. Çok net bir şekilde ofsayt odluğunu düşünüyorum.”

“TARAFTARIMIZLA BÜTÜN OLDUK”

“2-1 sonrası rakibimizin hamleleri oldu. Maçın başından sonuna pozisyonlara girdik. İkinci yarıda rakibimiz oyuna girmeye çalıştı. Bizim yorgunluğumuzla birlikte rakibimizin pozisyonları ve hücum hamleleri oldu. Savunma hamlelerimiz oldu. Oyun içinde yaptığımız hamlelerle yine fazla pozisyona girdik. Bugün belki 6-7 gol atabileceğimiz, çok gol şansı yakaladığımız bir maçtı. 3-1 yapsak çok daha erken bitirebilirdik. Rakibimiz 2-2 şansını da yakaladı. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. İstediklerimizi birinci dakikadan itibaren sahaya yansıttılar. Taktiksel dizilişimiz, rakibe yaptığımız baskılar, hareketliliğimiz, girdiğimiz pozisyonlar, mücadelemiz çok yüksekti. En önemlisi burada bizi destekleyen Galatasaray taraftarları. Onlarla birlikte bir bütün olduk. Bizi destekleyen Galatasaray taraftarlarının hepsine teşekkür etmek istiyorum. Bu galibiyette en büyük pay tabii ki oyuncularımın.”

“OYUN OLARAK ÇOK ÜSTÜNDÜK”

“Her galibiyet olumlu veya olumsuz yansır. Sonuçta bir kupa maçıydı. Kupa maçını kazandık. Yine lige odaklanmak zorundayız. Bugün oyun içinde bu maça odaklanan ve kazanmayı isteyen bir takım vardı. Bunu Beşiktaş maçında tam olarak sergileyememiştik. Bizim dizilişimizle rakibimizin dizilişi çok uyuştu. Baskılar çok önem kazandı. Psikolojik olarak deplasmanda kazanmak pozitif bir şey. Bu statta Fenerbahçe’yi iki kez tendik. Oyun olarak da çok üstündük. Ne kadar iyi bir takım ve oyunculara sahip olduğumuzu gösterdik.” “Bugünün ayrıca sevindiren bir şeyi de 6 Türk oyuncu ile başlamamızdı. Türk futbolu açısından bu kadar Türk oyuncunun sahada bu kadar yer alması önemliydi.”