Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Sıcak havada oynamanın zorluğuna değinen Buruk, "İkinci yarı bizim açımızdan hava biraz daha soğuyunca iyi oldu. Uzun süredir oynamayan oyuncularım vardı. Çok 90 dakika görmemiş oyuncularımız fazlaydı. Bugün geçen haftaki maça göre 10 değişiklik yapmıştık. Kazanma isteğimiz vardı. Hepsi sahada gösterdi ve bizim için güzel galibiyet oldu. 92 puana geldik. Haftaya kazanırsak 95 yapacağız. Bundan önce kırdığımız rekorlar vardı. Bu sene de rekor kırmasak da yine en çok puan toplayan takımlar listesine tekrar Galatasaray bir sezonu daha ekledi. Bu da bizim için önemli ve değerli." diye konuştu.

Yenikapı'da yarın çok önemli bir organizasyon olacağını bildiren Buruk, herkesi oraya beklediğini vurgulayarak, 3 sene üst üste kazanılan şampiyonluğun çok daha kalabalık kitleyle kutlayacaklarını anlattı.

"Bence bu sene en zor, en özel senelerden biriydi"

Galatasaray takımın teknik direktörü olarak hep kazanmak zorunda olduğunu anlatan Buruk, şöyle devam etti:

"Hiç durmadan çalışmak zorundasınız. Üzerinizdeki baskı, sorumluluk çok büyük. Galatasaray taraftarına bir kere çok büyük bir sorumluluğum var. Burada da sezon başından itibaren bu zamana kadar hep Galatasaray'ın haklarını korumaya çalıştım. Saha içerisi, saha dışı bu anlamda bizim için çok zor ve özel bir seneydi. Yani bunun altını çizmek gerekiyor. Bence bu sene en zor, en özel senelerden biriydi. Yani bazen sadece sahanın içerisinde oynadığınız futbol yeterli kalmıyor. Bu sene bu anlamda biraz daha zordu ve biz oyuncularımızla birlikte hep kazanmaya odaklandık."

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceklerini vurgulayan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde inşallah uygun da bir kadroyla yine Türkiye'yi doğru şekilde temsil etmeye çalışacağız. Galatasaray'ın adını tekrar Avrupa'da duyurmaya çalışacağız. Bir önceki Şampiyonlar Ligi serüvenimizde çok önemli maçlar oynadık. Çok önemli oyunlar ortaya koyduk. Önümüzdeki sene de amacımız tekrar bu oyun gücünü de orada ortaya koymak." ifadelerini kullandı.

"Dersler aluyoruz"

Avrupa Ligi'ne iyi başladıklarını ancak serüveni kötü bitirdiklerini hatırlatan Buruk, şöyle devam etti:

"Çok iyi başladık ama onun yanında da belki hiç puan kaybetmeyeceğimiz dediğimiz takımlara puanlar kaybettik ve devamında ilk 8'e kalamayıp eleme turu oynayıp orada da elendik. Dersler alıyoruz. Transferle ilgili dersler alıyoruz. Oyuncu yapısı, kadro genişliği, oyuncuları hazırlama... Türkiye Ligi'nde hep kazanmak zorundasınız. Yani burada çok fazla maç maç rotasyon yapamıyorsunuz. Çünkü puan kaybetmemek zorundasınız. Bu biraz bizi zorlaştırıyor, işimizi zorlaştırıyor. Avrupa'daki başarımızı biraz daha engelliyor. Çünkü son senelerde puan çok fazla yükseldi. Hiç puan kaybetmememiz gerekiyor."

Şampiyonlar Ligi'nin çok farklı olacağını dile getiren Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk 8 hedefimiz var ama ilk 24'e de girip bir üst tura çıkmak da var. Burada 2 tane hedef olacak ama dediğim gibi ona uygun bir kadro, kadro genişliği, kadro rotasyonu çok daha önemli olacak. Daha sert maçlar yapacağız. Avrupa Ligi'nde 'final oynamak istiyoruz' diyorduk ama Şampiyonlar Ligi bu anlamda bu kadar kolay organizasyon değil. Direkt 'final oynayacağız' diyebileceğiniz bir organizasyon değil. Çok önemli takımlar var ancak kimin ne yapacağı da hiçbir zaman belli olmuyor. Hedefimiz gidebildiğimiz en iyi yere kadar devam etmek olacak."