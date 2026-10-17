Galatasaray’da Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde teknik direktör Okan Buruk’un oyuncularına çifte uyarıda bulunduğu belirtildi. Okan Buruk, takımla yaptığı toplantıda hem puan kaybı hem de gelecek haftaki Fenerbahçe derbisi öncesinde gereksiz kart istemediğini söyledi.

''KAYIP YAŞAMAMAMIZ GEREKİYOR''

Buruk’un, teknik direktör değişikliğine giden Gençlerbirliği’nin bu karşılaşmada reaksiyon göstermek isteyeceğine dikkat çektiği aktarıldı. Tecrübeli teknik adamın oyuncularına şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“Ligde kayıp yaşamamamız gerekiyor. Rakibimizde teknik direktör değişikliği oldu ve bu maçta reaksiyon vermek isteyecekler. Haftaya da derbi maçımız var. Ne puan kaybı ne de gereksiz kart istiyorum”

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray, bugün saat 16.00'da Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak.