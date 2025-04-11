Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 yendi. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Okan Buruk ligin son haftalarının yaklaştığını ifade ederek "Mayıs yaklaşıyor. Galatasaray seyircisinin heyecanını gördük. Biz de aynı heyecanı yaşıyoruz. Şampiyon olmak için uğraşıyoruz. Cuma günü oynamak önemliydi. Bodrum maçından sonra kupa maçı var." dedi.

HAKEME ELEŞTİRİ

Mücadelenin hakemini hedef alan Okan Buruk, verilen kararları eleştirdi. Maç içinde yaşananlara dikkat çeken Buruk "Hakem top kazandı diye hem Eren'e hem Sallai'ye sarı kart gösterdi. Faul standartını değerlendirmek gerekiyor. Eren'in gördüğü sarı kart... Hakemin kendini sorgulaması gerekiyor. Sallai'nin performansını çok beğendim Eren gibi. Savunma dizilişinde her şeyi iyi yaptı. Kerem Demirbay'ın kasık ağrısı olmuştu. Ligin belli bir dönemine göre iyi geldik. Tam takım olmak bizim için çok önemli. Ne kadar çok oyuncunuz varsa o kadar çok öz güveniniz oluyor." ifadelerini kullandı.

'OFSAYT GİBİYDİ'

Tartışmalara konu olan ofsayt pozisonunu da değerlendiren Buruk "Kulübede pozisyonu gördüm. O an canlıda ofsayt gibi geldi. Ancak VAR çizimini görmedim. Bence birçok maçta bunu yaşıyoruz. Fenerbahçe maçında kendi düşüncemi aktarmıştım. Bu tür bir şey varsa elbette Samsunspor da aktaracaktır. Malaesef bir şey değişmiyor. Yarı otomatik sisteminin verdiği karar geçerli oluyor. Biz de hafta içi aynı şeyi yaşadık. Özgür bir şekilde inanıp inanmama hakkımız var. Ben o maçtakine inanmıyorum. Bugünkünü görmedim. Kulübeden ofsayt gibi görünüyordu." dedi.