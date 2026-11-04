Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, bu kez özel hayatına ilişkin ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi. Buruk’un, Türk asıllı Rus Ayris Kurteş ile yakınlaştığı ve ikili arasında yeni bir ilişkinin başladığı ileri sürüldü.

Magazin kulislerine yansıyan iddiaya göre Okan Buruk ile Ayris Kurteş’in tanışmasını İrfan Sarıoğlu sağladı. Tanışmanın ardından ikilinin yakınlaştığı ve ilişkilerinin başladığı öne sürüldü.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADILAR

Okan Buruk ile Ayris Kurteş arasında ilişki bulunduğuna yönelik iddialar henüz doğrulanmadı. Taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama da yapılmadı.