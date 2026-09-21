Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Galatasaray'da gözler milli ara sonrası oynanacak Kasımpaşa maçına çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından ilk 11'de radikal değişiklikler yapacağı öğrenildi. İLK 11'DE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun milli ara sonrasında takıma dönecek olması Okan Buruk'un elini rahatlattı. Osimhen ve Lemina'nın Kasımpaşa maçında sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, Singo'nun durumu henüz belli değil. Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı öncesinde ilk 11'de büyük bir rotasyona gitmesi bekleniyor. Genç oyuncu Batrakov'u yeniden ilk 11'e monte etmeyi planlayan Buruk'un, beklentilerin altında kalan Leroy Sane, Gabriel Sara ve Deniz Gül'ü yedek kulübesine çekmesi bekleniyor. Ayrıca savunmada yaşanan aksaklıkların ardından Okan Buruk'un defansın göbeğinde de değişikliğe gitmesi gündemde. Deneyimli teknik adamın, Abdülkerim Bardakcı'yı yedek kulübesine çekmesi bekleniyor.

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