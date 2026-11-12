Galatasaray'da ocak transfer dönemi öncesinde Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu ile ayrılık gündeme geldi. TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, iki futbolcu ve kulüpleriyle anlaşmaya varılması halinde sözleşme feshi yoluna gidecek.

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin, iki oyuncunun performansını yeterli bulmadığı belirtildi. Kadrosunu yeni transferlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, bu ayrılıklarla yabancı kontenjanında yer açmayı değerlendirdiği aktarıldı.

OPSİYONLARI KULLANILMAYACAK

Haberde, yönetimin Ugochukwu için belirlenen 22,5 milyon euroluk ve Bitshiabu için belirlenen 28 milyon euroluk satın alma opsiyonlarını kullanmama kararı aldığı da belirtildi.

El Chadaille Bitshiabu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla yalnızca Süper Lig'deki Konyaspor karşılaşmasında görev yaptı ve sahada 21 dakika kaldı.

22 yaşındaki Lesley Ugochukwu ise Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere toplam 7 karşılaşmada forma giydi. Ugochukwu, bu maçlarda toplam 123 dakika süre aldı.

İki futbolcunun geleceğinin, kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.