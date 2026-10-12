Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak kritik mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa müsabakası sonrasında, "Barcelona maçına hazır mısın? şeklindeki soruya, "Oynamıyorum ki. Neden hazır olayım?" şeklinde yanıt veren İlkay ile ilgili konuşan Buruk, "Ben futbolculuktan geldim. Hepimiz bunları yaşadık. Orada bir duygu var. Oyuncular robot değil. Hepsi insan. Oynamamış, hatta kenarda ısınıp oyuna girmemiş o yaşta, tecrübede ve profesyonellikte biri olsanız siz de üzülürsünüz. Bunu belli de edebilirsiniz. Buna takılmamak lazım. İlkay her zaman antrenmanda en iyi performansı veriyor, oynamak için hazır bekliyor. Kasımpaşa karşısında çok farklı bir maç oynadık. Bu oyuncuların iyi karaktere sahip olduğunu ve takımlarını çok sevdiğini hepimizin bilmesi lazım. Oyuncularımdan farklı bir şey görmüyorum. Onun yaptığı şeyi yanlış görmemek lazım. İnsani bir üzüntü. Bir soru gelince böyle yanıtlar olabilir. Takılmamak lazım. İlkay takım için en iyisini yapmaya çalışıyor ve kendisinden çok memnunum." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayı sadece 2 maçta giyen İlkay, toplamda 14 dakika süre alabildi.