Son olarak Kocaelispor beraberliğiyle eleştiri oklarının hedefi olan Okan Buruk Kemerburgaz’da ipleri eline alıyor… Yönetimin de tam destek verdiği Buruk’un radikal kararlar alması bekleniyor.

Okan Buruk'un son çare olarak istediği seviyeye gelemeyen oyuncuları kadro dışı bırakacağı öğrenildi. En az 2 oyuncunun kadro dışı bırakılacağı iddia edilirken yönetimden de bu konuda destek aldığı gelen haberler arasında. Sarı-kırmızılı camiada gözler, yönetimin ve teknik heyetin önümüzdeki günlerde atacağı resmi adımlara çevrilmiş durumda.

YÖNETİMDEN DESTEK

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk'a olan inançlarının tam olduğunu göstermek amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı. Kavukcu’nun açıklaması şu şekilde: "Dün, bugün ve yarın. Seninleyiz, inanıyoruz. Hocam da hocam…"