Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Teknik direktör Okan Buruk, Barcelona karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de biri zorunlu dört değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre Buruk, üç futbolcuyu kulübeye çekecek. Sarı-kırmızılıların başkentteki karşılaşması 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

BARIŞ ALPER YENİDEN KANADA

Okan Buruk'un aldığı karara göre Barış Alper Yılmaz, sağ bekten sol açığa geçecek. Sağ bekte ise Roland Sallai görev yapacak.

Kaleyi yine Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın merkezinde Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın, sol bekte de Eren Elmalı'nın forma giymesi planlanıyor.

TORREIRA'NIN YERİNE LEMINA

Kırmızı kart cezalısı Lucas Torreira'nın yerine orta sahada Mario Lemina'nın oynaması bekleniyor. Lemina'nın yanında Gabriel Sara'nın, bu ikilinin önünde ise Batrakov'un görev alması planlanıyor.

Kanatta Leroy Sane'nin ilk 11'e dönmesi beklenirken, Barcelona karşısında forma giyen Rafael Leao'nun Gençlerbirliği maçına kulübede başlaması bekleniyor. Buruk, Barcelona maçında Yunus Akgün'e de şans vermişti. Hücumun ucunda ise Victor Osimhen görev yapacak.

OKAN BURUK KULÜBEYE DÖNEBİLECEK

Torreira'nın yanı sıra kırmızı kart cezası devam eden Ugochukwu da Gençlerbirliği karşısında oynayamayacak. Cezası sona eren Okan Buruk ise kulübedeki yerini alabilecek.