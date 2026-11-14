Süper Lig lideri Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlarken beş futbolcunun geleceğine ilişkin ayrılık iddiaları gündeme geldi. Leroy Sane, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu ile devre arasında yolların ayrılması gündemde.

İKİ KİRALIK OYUNCU İÇİN OCAK PLANI

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Ugochukwu ve Bitshiabu'nun ayrılığa en yakın isimler olduğu belirtildi. Yönetimin bu iki oyuncuyu ocak ayında göndermeyi planladığı öne sürüldü. Sane, Gündoğan ve Kaan Ayhan için ise uygun teklif gelmesi halinde ayrılık konusunda kolaylık sağlanacağı kaydedildi. Performansları eleştirilen beş futbolcunun da şu ana kadar takıma gol veya asist katkısı sunamadığı belirtildi.