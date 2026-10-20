UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Okan Buruk ile sarı-kırmızılıların milli oyuncusu Yunus Akgün, maçın oynanacağı Pierre Mauroy Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk iki maçta mağlubiyet yaşadıkları için Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamadıklarını aktaran Buruk, "İki maçın ilk devrelerinde iyi oynasak da ikinci yarılarda aynı performansı gösteremedik. O yüzden yarın 90 dakikaya oyunu yaymak bizim için önemli olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Şu anda kendi liglerinde üst sıralardalar. Şampiyonlar Ligi'nde onların da bizim gibi ilk iki maçı kazanamadığını görüyoruz. Onlar da iç sahada kazanmak isteyeceklerdir. Eksiklerimiz var. Yani bu eksiklikleri biz de daha önceki maçlarda yaşadık. Bugün Rafael Leao'yu sakatlığından dolayı buraya getiremedik. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız çünkü kritik bir maça çıkıyoruz. Rakibimizin de ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

'BURADA ALACAĞIMIZ PUANLAR ÇOK ÖNEMLİ'

Tecrübeli teknik adam, Lille karşısında alacakları puanların kendileri için çok kritik olduğunu belirtti.

Okan Buruk, çok kritik 5 maça çıkacaklarını aktararak "Tabii her maçtan bir puan veya galibiyet bekliyorsunuz ama özellikle önümüzde oynayacağımız 5 maç bizim için çok kritik. Bu 5 maçın ilki de yarın. Bir üst tura kendimizi çıkarabilmek için puanlar toplamamız gerekiyor. Burada alacağımız puanlar çok önemli. Bu puanlar bizi yukarıda tutacak. Aynı şekilde rakibimiz için de bu geçerli. Yani iki takım için de aslında çok kritik bir maç. Yani bu karşılaşma aslında yukarıya doğru kırılma maçı. Rakibimiz, liginde üst sıraları zorluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Betis maçında duran top golleri yediler. Aslında maçın içindelerdi. Farklı oyunları oynayabiliyorlar. Önemli oyuncuları var. Tiago Santos, sakatlığı sebebiyle olmayacak. Sahalarında kazanmak için oynayacaklar. Önümüzdeki 5 maç kritik. Burada kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

'GOL YEDİKTEN SONRA KIRILMALAR YAŞIYORUZ'

Sarı-kırmızılı takımın fiziksel olarak sorunu olmadığını belirten Buruk, şunları kaydetti: "Trendyol Süper Lig'de maçları 90 dakikaya kadar taşıyan bir takım var. 4 maçta 90. dakikalarda kazanan bir Galatasaray var. Fiziksel sorundan çok bence gol yedikten sonra kırılmalar yaşıyoruz. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Barcelona maçında bunu yaşadık. 1-0'a kadar her şey çok iyiydi. 2-0 oldu ama gol sayılmadı. Sonra 43. dakikada gol yedikten sonra düşüşümüz başladı. Özellikle 2-1'den sonra bir anda düştük. Aslında oyuna çok hakimdik. O yüzden bu kırılmaları tamir etmemiz gerekiyor. Yani biz tabii saha dışından onu yapmaya çalışıyoruz. Saha içerisinde özellikle çok tecrübeli oyunculara sahibiz. Takımı tekrar sahaya döndürebilecek oyuncularımız var. Orada biraz daha özgüvenimizi yükseltmemiz gerekiyor. Gol de yiyebilirsiniz, geriye de düşebilirsiniz. Bunlar olabilecek şeyler. Gençlerbirliği maçında ikinci yarının başında sıkıntı yaşadık. Burayı biraz daha iyi oynamamız gerekiyor. Çok maç oynuyoruz. Milli takımlara giden oyuncularımız var. Zihinsel olarak yorgunluklar ortaya çıkabiliyor ama Şampiyonlar Ligi maçında bunların olmaması gerekiyor."

Okan Buruk, ayrıca sakatlıktan dönen ve takımla çalışmalara başlayan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo'yu duruma göre maçta değerlendireceklerini söyledi.

'BİZ BASKI YAPAN BİR TAKIMIZ'

Okan Buruk, baskı yapan bir takım oldukları için futbolcuların birbirini iyi tanıması gerektiğini söyledi.

Sezon başından beri tam kadro olarak maça çıkmakta zorlandıklarını ifade eden Buruk, şunları söyledi: "Transfer döneminin bitişi, yeni gelen oyuncuların hazır hale gelmesi ve sakatlıklar biraz zamanımızı aldı. Bu oyunda oyuncuların birbirini iyi tanıması gerekiyor. Yeni gelen oyuncuların adaptasyonu önemli. Devamlılık için bir arada oynamak çok önemli oluyor. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo Şampiyonlar Ligi'nde bizim için önemli oyuncular. Bu oyuncular daha yeni sakatlıktan döndü ve en iyi performanslarını yakalamaya çalışıyorlar. Takım olarak da bunu yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden bu süreci en az hatayla geçip önümüzdeki süreçte daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Biz, baskı yapan bir takımız. Baskıyı sadece biz yapmıyoruz. Elit ve üst sıralarda olan takımların hepsi baskı yapıyor. Barcelona ve Arsenal de bunu yapıyor. Top rakibe geçtiğinde bir an önce onu almaya çalışıyoruz. Günümüz futbolunda bizim gibi takımlar bunu yapmalı. Barcelona'ya karşı bunu yapmaya çalıştık, diğer maçlarda da yapmaya çalıştık. Rakiplerin kalitesi, sizin o baskıları doğru yapıp yapamayacağınızı da bazen belirleyebiliyor. Her oyuncu da aynı seviyede bu baskıları yapamıyor. Onları da geliştirmeye çalışıyoruz. Her şey de baskı yapmak değil. Doğru zamanda, doğru yerde iyi savunma yapabilmek de önemli."

'SAVUNMAYI İYİ YAPAMADIK'

Okan Buruk, bu sezon savunmayı iyi yapamadıklarını aktararak "Sporting maçında kalemize gelen 3 tehlikeli pozisyon da gol oldu. İlk yarı zaten bir tane gol yemiştik. Gençlerbirliği maçında da kalemize çok daha fazla tehlikeli pozisyon geldi. Gol yemek ya da yememek burada ölçü değil. Önemli olan takım savunmasını iyi bir şekilde yapabilmek. Burada rakibin becerisi de var. Takım savunmasını yarın iyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Top rakipteyken olan bölüm önemli. En önemlisi ise tabii ki topun bizde olduğu bölüm. Barcelona maçında bunu ilk yarı iyi yapsak da ikinci yarı yapamadık. O yüzden topun bizde olduğu bölüm ve hareketliliğimiz, bence yarın maçın kaderini belirleyecek asıl etken." değerlendirmesinde bulundu.

YUNUS AKGÜN: KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, Lille karşısında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çok önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Yunus, "Lille çok kaliteli bir takım. İyi oyunculara sahipler. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Yarın kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz. Bu seviyede her maç çok zor. Kendi gücümüzü biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynadığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. Okan Buruk hocanın dün doğum günüydü. Ona da bir galibiyet hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün, hücum hattında birçok farklı pozisyonda oynayabileceğini vurgulayarak "Sağ açık, sol açık ve forvet arkası pozisyonlarında hoca bana görev veriyor. Akademide alt yaş kategorilerinde forvet oynuyordum ama boyum kısa diye sonra kanat pozisyonuna geçtim. Milli takımda İtalya maçında da açıkçası iyi oynadığımı düşünüyorum ama tabii ki ne zaman görev verilirse her zaman Galatasaray forması için savaşmaya devam edeceğim. Yine de sağ açık, sol açık ve 10 numara pozisyonları benim için daha iyi." ifadelerini kullandı.

YUNUS AKGÜN'DEN BERKE ÖZER AÇIKLAMASI

Lille'de forma giyen Türk file bekçisi Berke Özer'e değinen Yunus, "Berke'yi çok seviyorum. Alt yaş kategorilerinde beraber çok milli maça çıktık. 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda beraber yarı final oynadık. Gerçekten şu anda da Lille'de çok iyi bir performans sergiliyor ve bizi gururlandırmaya devam ediyor. Yarınki maçta buna biraz mola verirse iyi olur. Buradan da ona başarılar diliyorum. İnşallah ikimiz için de hayırlısı olur." diye konuştu.

Milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçına iyi başladıklarını belirterek "Topun hakimiyeti tamamen bizdeydi. Skoru bulmuştuk ama bazen hocanın da dediği gibi kırılma anları oluyor. Bireysel hata olabiliyor. Oyuncular etkilenebiliyor. Gol yemek bizim moralimizi bozuyor ama bu seviyede bunun olmaması lazım. Şampiyonlar Ligi'nde konsantrasyonunuz bozulduğu anda rakipler sizi cezalandırabiliyor. Bunun bilincindeyiz. İnşallah bunları bir daha yaşamayız. Yarın 3 puanla eve dönmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.