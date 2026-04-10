TEKNİK Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz hafta Göztepe karşısındaki rotasyonuyla dikkat çekmişti. Trabzon deplasmanındaki yenilginin sorumluluğunu oyunculara yükleyen tecrübeli hoca; Jakobs, Torreira, Lang ve İcardi gibi isimleri kulübeye almıştı. Bu kez gözler Kocaeli mücadelesine çevrildi. GÖZTEPE’DE dökülen Wilfried Singo yedeğe çekiliyor, cezası biten Abdülkerim Bardakcı Kocaeli maçında 11’e dönüyor. Asprilla yerine sakatlığını tamamen atlatan Sara’ya ilk 11 şansı verilmesi bekleniyor. Sol bekte beklentinin altında kalan Eren yerine Jakobs görev alacak.

