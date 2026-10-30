Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısındaki 4-0'lık deplasman galibiyetinin ardından oyuncuların aldığı sürelere dikkat çekti. beIN SPORTS'a konuşan Buruk, yoğun maç temposunda erken değişiklikler yaptıklarını belirterek, "Sürelerini yükselttiğimiz oyuncular oldu. En çok buna sevindim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen, Yunus Akgün, Batrakov ve penaltıdan Leao attı. Sarı-kırmızılılar puanını 25'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

'GİREN OYUNCULAR DA İYİ ŞEYLER YAPTI'

Buruk, Fenerbahçe ve Lille galibiyetlerinin ardından oyuncularının Konyaspor maçının kolay geçeceği düşüncesine kapılmadığını söyledi. Duran top ve erken golün galibiyeti kolaylaştırdığını belirten teknik direktör, Konyaspor'un da fırsatlar bulduğunu, ancak ikinci yarıda daha üstün oynayarak ilk yarıdaki gibi pozisyonlar vermediklerini ifade etti.

Yoğun tempoda sakatlık risklerini gözeterek değişikliklere gittiklerini anlatan Buruk, "Giren oyuncular da iyi şeyler yaptı" dedi. Takımdaki süre dağılımına da değinen Buruk, "Her gün göz göze baktığım oyunculara az şans verdik. Soyunma odası dengesi de var, bütün oyuncular süre alıyor" ifadelerini kullandı.

'LEAO HENÜZ YÜZDE 100 HAZIR DEĞİL'

Wilfried Singo'nun ilk maçında 90 dakika sahada kaldığını hatırlatan Buruk, oyuncunun performansını izleyerek kendisine geri bildirim vermelerinin önemli olduğunu söyledi.

Rafael Leao'nun ise henüz yüzde 100 hazır olmadığını belirten Buruk, sakatlıktan çıkan oyuncuyu ideal şekilde kullanmaya çalıştıklarını anlattı. Leao'nun tam olarak hazır olduğunda çok önemli bir kanat oyuncusu olduğunu vurguladı.

Buruk, kanat rotasyonunda Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane ve Leao'nun bulunduğunu belirterek oyuncuların takıma katıldıktan sonraki uyum süreçlerinin uzayabildiğini, ancak adapte olmalarının önemli olduğunu ifade etti.

'ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA ARMAĞAN ETTİ'

Okan Buruk, galibiyeti Abdülkerim Bardakcı'ya adadı: "Galibiyeti Abdülkerim Bardakcı'ya armağan etmek istiyorum. Konyalı ama bugün buraya gelemedi. Ona armağan olsun."