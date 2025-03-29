Galatasaray deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu ve namağlup ünvanını yitirdi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk maç sonu hakemleri eleştirdi. Tecrübeli teknik adamın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Çok iyi başlamadık, istediğimiz gibi başlamadık. Rakibimizin de net fırsatları yoktu. İlk gol, çok basit. Yaklaşık 60-65 metre top sürdü, savunma pozisyonumuzu çok yanlış yaptık. Çok basit bir gol yedik. Kırmızı kart tartışılacak bir pozisyon.Bugün böyle bir şey bekliyorduk.Korktuğumuz başımıza geldi. Davinson Sanchez'in penaltı pozisyonu kafama takıldı"

"Belki futbol tarihinde olmadığı kadar soru işaretleri olan bir sezon. İnşallah sezon güzel bir şekilde biter. Kimsenin hakkının yenmediği bir sezon olur"