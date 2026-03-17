Ve tarihi geceye 1 gün kaldı. Öyle böyle bir maç değil bu. G.Saray, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 tur rövanşında İstanbul’da 1-0 yendiği Liverpool ile Anfield Road’da karşılaşacak. Mazisinde UEFA Kupası bulunan ve 6 kez Devler Ligi’nde çeyrek finale kalan Cimbom, bir kez daha tarihi bir başarının eşiğinde. Peki Teknik Direktör Okan Buruk, bu kritik maçın taktiğini nasıl belirledi? Edindiğimiz bilgilere göre Buruk’un İngiltere’deki oyun taktiğinin ana başlığı şu: Son düdüğe kadar pes etmek yok.

Buruk'un futbolcularıyla yaptığı toplantıdaki zafer şifreleri şu şekildeydi: “Kendi oyunumuzu oynayacağız. Savunmaya çekilmek yok. Cesurca mücadele edeceğiz. Liverpool’un duran toplarda zaafı var. Biz de bu fırsattan yararlanmalıyız. Konsantrasyonumuz üst seviyede olacak. Başlayan kadar bitiren 11 de önemli. Herkes maça odaklansın. Kırmızı kart tehlikesi yaşamayalım. Bundan önce onları iki kez yendik. Ve iki maçta da pes etmedik. İngiltere’de de aynı şekilde olacak. Rakip son dakikalarda sıkıntılar yaşıyor. Onlar erken gol atmak isteyecek. Biz de ataklara çabuk çıkmalıyız.”

Buruk taktiğini belirledi:

1- Kendi oyunumuzu oynayacağız. Geriye yaslanmayıp, cesur bir şekilde mücadelemizi sergileyeceğiz

2- Özellikle duran toplarda Liverpool’un büyük zaafı var. Buruk, idmanda bu konuya ağırlık veriyor

3- Yüzde 100 konsantrasyon... Başlayan kadar bitiren 11 de önemli

4- Pes etmek yok. Juventus maçı unutulmasın. Rakip sonunu getiremiyor

5- Hızlı hücumlar önemli... Topa sahip olduğumuz anda en çabuk şekilde rakip kaleye gidip, işi bitirmemiz gerekiyor