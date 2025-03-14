Trendyol Süper Lig’in 28. hafta açılış maçında lider Galatasaray sahasında Onvo Antalyaspor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Böyle bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirten Okan Buruk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Havalar ısındı. Mart ayındayız. Mayıs ayına yaklaşınca hem Galatasaraylı futbolcuların hem de taraftarların coşkusu artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik. Maçın başı rakibin savunmada beşliye geçtiği bir sistem beklemiyorduk. Geçen hafta da bu olmuştu. Maçın başında rakibi karşılamada sıkıntılarımız oldu. Biraz rakibe topu verdik. Üretmede zorlandık. Birinci gol, devamındaki ikinci ve üçüncü gol, girdiğimiz pozisyonlar, öndeki oyuncularımızın hareketliliği ve savunmada baskılarla rakibi itmeye başladık.

İkinci yarıda çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Hem rakibe pozisyon vermedik hem de baskılı oynadık. Top bizdeydi. Çok fazla pozisyon ürettik. Bireysel beceriler konusunda iyi bir gündeydik. Önemli bir galibiyet aldık. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu da taraftarımızla birlikte oyuncularımız maç sonunda kutladı.

"RAKİBİMİZİN 10 PUAN ÖNÜNDEYİZ"

Milli takım arasına giriyoruz. Bu maç itibarıyla rakibimizin 10 puan önündeyiz. Bu önemli bir şey. Onlar oynayacak. Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Oyunu oturtmak ve oyuncuların birbirini tanıması önemli. Oyuncuların birlikte oynama alışkanlığı artacak. Takım oyununa, bizim sistemimize alıştıkça performansımız daha yukarıya gidecek. Genel performanstan memnunuz. Önemli bir galibiyet aldık. Antalyaspor Emre Belözoğlu ile yükselişe geçmişti. Son maçlarda sadece Fenerbahçe’ye yenilmişlerdi. Oyun içinde olmaya çalıştılar. Böyle bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz.

2,5 senelik süreç içinde çok fazla derbi oynadık. Buradan büyük galibiyet oranıyla ayrıldık. Önemli bir veri. Stat ne olursa olsun deplasmanda bile olsak zeminin güzel olduğu, seyircinin dolu olduğu iyi bir maç atmosferinde daha iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Yüzde yüz konsantre olamadığımız yerlerde de zorlandığımız oldu. Bu tür maçlar bizim için çok önemli. Buna iyi hazırlanacağız.”

"MAÇI BAŞINDAN SONUNA AYNI KONSANTRASYON İLE OYNADIK”

“Osimhen, Davinson ve Carlos diğer oyunculara göre geç katılacak. Maça hazırlanmadan çok oyuncuları tekrar rejenere edip maça çıkacağız. Milli takım arasında elimizde çok oyuncu olmadan antrenman yapıyoruz. Genç oyuncuları burada içeriye katıyoruz. Burada hem dinelenceğiz hem hazırlanacağız hem de yenileneceğiz. Bu tür yenilenmelere ihtiyacımız oluyor.

İster istemez oyuncularda ya kazanamazsak baskısı olabiliyor. Bunu atlatmak, bu maçtan sonra skor ve oyun olarak bunun üstesinden gelmemiz önemliydi. Yukarıya doğru adımlayarak gidiyoruz. Bunu artırmamız gerekiyor. Yüzde yüz hazır olmayan oyuncuları kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Yunus için de bunu söyledim. Yüzde yüz hazır değil ama fedakarlık yaparak oynayan oyuncular var. Genel olarak başlayan da bitiren de aynı seviyede bitirdi. Aynı kafa yapısıyla, konsantrasyon ile bitirdi. Beni en mutlu eden şey de maçın başından sonuna kadar aynı kafayla oynamamızdı.”