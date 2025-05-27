Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sezonu değerlendirdi. Ekol TV'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programına katılan Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sezon boyunca yaşadığı tartışmalar ile ilgili gündem yaratacak ifadeler kullandı.

Okan Buruk, Jose Mourinho ile yaşadığı polemik hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bize 'Maymun' dedi. Başka bir şey dedi. Yani bütün ülkeye hakaret ediyor. Hocalara hakaret ediyor, rakiplere hakaret ediyor. Bu gücü kendinde bulan bir insan ve kimse bir şey yapamıyor O'na... O yüzden sen bana orada 'Maymun' dersen ben de sana 'Crying One' derim. Çünkü bütün sezon ağladı. Jose Mourinho ağlamaya devam ediyor. Aslında hâlâ kabul etmiyor. O yüzden 'Crying One' kelimesi bence çok oturdu.

Ben şunu hep söylüyorum; Ben bu insana saygı duyuyorum. Çünkü çok önemli bir teknik direktör... Çok önemli kupalar kazandı, çok önemli takımları çalıştırdı. Çok güçlü bir geçmişi var ve bunu tabi ki çok önemli bir teknik direktör olduğu için yaptı. Çok başarılı olduğu için yaptı. Ama şu anda burada gösterdiği saha içi ve saha dışı davranışları o teknik direktörlük kariyerinin çok altında... Bunu da kabul etmek gerekiyor bence... Kendisinin de bunu kabul etmesi gerekiyor. Herkes bu düşüşü yaşayabilir, herkes başarısız olabilir. Ama bu başarısızlığı bir ülkeden, bir futbolcudan, teknik direktörden, yöneticiden, başkandan... Hep bahane, bahane, bahane.... Nereye kadar bahane? O yüzden burada gerçekten objektif bakmaz zorundasınız. Ben teknik direktör olarak hata yapıyorsam, kaybediyorsam orada objektif olarak değerlendirmem gerekiyor kendimi...

Ben mesela Avrupa'da bu sene başarısız oldum. Kimi suçlayayım? Çıkıp 'Avrupa'da yapı var' mı diyeyim? Yoksa biz mi başarısız olduk? Yani Alkmaar'a elendik başarısız olduk. Bunu da kabul etmek gerekiyor."

"EN AZ 10 MAÇ CEZA ALIRDIM"

Okan Buruk, Türkiye Kupası maçının ardından Jose Mourinho'nun burnunu sıkması ile ilgili "Hakemleri tebrik ettim, rahatsız oldu. Ben Mourinho'ya dokunsaydım ya da tam tersi bir hareket yapsaydım en az 10 maç ceza alırdım. Mourinho ceza alacak diye uzatmadım" dedi.

Maç sonu kendisine "Karakola gidelim" denildiğini de belirten Okan Buruk "Ben bunu bu kadar uzatmaya gerek yok dedim. Ama sonuçta o insanın yaptığı yanlış ve yanlışı herkesin bildirmesi gerekiyor bence bu insana" ifadesini kullandı.

Okan Buruk, sezonun en duygusal anı "Valla şampiyonluk sonrası Mertens ve Muslera'yı gördükçe gözlerimiz yaşarıyor, duygusallaşıyoruz" sözleriyle anlattı.