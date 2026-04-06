Galatasaray'da Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından taşlar yerinden oynuyor. Osimhen'in sakatlanmasının ardından gözler Mauro Icardi’ye çevrilmişti. Ancak Arjantinli yıldız, Trabzon deplasmanında sadece yürüdü. Bu durum, elbette Teknik Direktör Okan Buruk’u hayal kırıklığına uğrattı. Buruk Göztepe maçında Icardi’yi kulübeye çekip Barış Alper Yılmaz’ı forvette oynatmayı düşünüyor. Trabzon'da maçın bitiş düdüğünün ardından gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim’in yerine oynayacak isim belli oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, Göztepe maçında stoper ikilisini Singo-Sanchez’den oluşturmayı planlıyor. Boey ise sağ bekte görev alacak.

