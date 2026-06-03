Galatasaray'da özellikle TFF'nin duyurduğu 10+4 yabancı kuralının ardından gelecek transferler kadar gidecek oyuncular da kritik önem kazandı. Sarı-Kırmızılılarda bileti kesilen ilk isim ise sezonu İtalyan ekibi Verona'da kiralık geçiren Danimarkalı stoper Victor Nelsson oldu.

Bir dönemin yıldız savunmacısının biletini kesen Okan Buruk ve teknik heyet, oyuncunun kadroda düşünülmediğini başkan Dursun Özbek'e iletti. Sarı-Kırmızılılar ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki stoperin direkt olarak başka bir takıma gönderilmesi planlanıyor. Teklif olmaması halinde ise sözleşme feshi gündeme gelebilir.

Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda Danimarka ekibi Kopenhag'dan transfer ettiği Nelsson; 2024-25 sezonunu İtalyan devi Roma'da, son sezonu ise aynı ligde mücadele eden Verona'da geçirdi.

Tecrübeli savunmacı, Verona'da 38 maça çıkıp 3 bin 316 dakika sahada kaldı. Galatasaray kariyerinde ise 144 maça çıkıp 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 6 milyon euro...