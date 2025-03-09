Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.

Ligdeki 100. maçına çıktığını vurgulayan Okan Buruk, "100. maçım ligdeki, her maç bizim için bir tecrübe. Birçok tecrübe yaşıyoruz. Kendimize güvenle bakıyoruz, takıma güvenle bakıyorum. Kafamda hiçbir soru işareti yok. Bir kamp yaptık. Havayı değiştirdik ve birlikte çalışmak istedik. Uzun aradan sonra boş bir hafta geçirdik çünkü. İlk defa böyle bir boşluk yakaladık. Kamp çok güzel geçti. Oyuncuların performansları çok iyiydi. Yeni oyuncularımız var. Onların da adaptasyonu için önemli. Zaten düşündüğümüz bir şeydi kamptı. Bu haftaya denk geldi, bizim için iyi oldu. Bu performansı oyunculardan bekleyeceğiz, isteyeceğiz" dedi.

'ARAYI 10 PUAN FARKLA GEÇMEK İSTİYORUZ'

Okan Buruk, "Kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. İsteğimizi, cesaretimizi ortaya koymalıyız. Maç kazanacak eylemleri doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çok güzel bir zemin. Akşam maçı, gündüz maçı geçen hafta oynadık, daha zor bir zemindi, ona göre farklı bir oyun olacaktır. Haftada bir maçımız var. Cuma günü oynayacağız sonra. Bu iki maçı kazanıp o arayı 10 puan farkla geçmek istiyoruz. Şu andaki hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

'YUNUS KULÜBEDEN GELECEK'

Okan Buruk, "Yunus sakatlıktan çıktı ama zorluyor bazen, ağrıları var zaman zaman. Oynamayı çok istiyor. Onun için çok düşündük. Çok oynamak istedi ama devamında gelecek oyuncular da önemli. Son haftalarda bunun sıkıntısını yaşadık. Yunus da kulübeden gelecek" açıklamasını yaptı.

'O PARANIN YARISINI SİZDEN ALACAĞIM'

Okan Buruk, "Fenerbahçe maçından sonra ceza aldım. O paranın yarısını sizden (beIN Sports Muhabiri) alacağım. Türk futbolunun marka değerini düşürmüşüm! Konuşmanın yasak olduğunu bilmiyordum. O yüzden o paranın yarısını sizden alacağım. (Gülerek)" sözlerini sarf etti.