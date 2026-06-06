Geçen sezon devre arasına dek Fenerbahçe formasını kiralık olarak terleten ve ardından Rus ekibi Zenit'in yolunu tutan Jhon Duran, şimdilerde Galatasaray'ın transfer gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

Takvim'in haberine göre Kolombiyalı golcü, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile telefonda görüşerek Sarı-Kırmızılı kulübe gelmek istediğini iletti. Görüşmenin ardından Buruk'un da genç yıldız için olumlu yönde rapor verdiği ifade edildi.

POLİSE ŞİKAYET EDİLDİ

Öte yandan özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Duran'ın başı yine belaya girdi... Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde yer alan Llanogrande semtinde tatil yapan 22 yaşındaki golcünün komşuları, sık sık partilerden kaynaklanan gürültü nedeniyle polise şikayette bulundu.

El Colombiano'nun haberine göre yıldız oyuncunun çiftliğinin bulunduğu Prado Verde mahallesindeki bazı sakinlerin sabrı, yaklaşık iki haftadır gürültü seviyesi oldukça yüksek olan partilerin ardından doldu taştı.

"GERÇEKTEN DAYANILMAZ"

Haberde; mahalle sakinlerinin önce futbolcuyla konuşarak müziğin sesini kısması talebinde bulundukları ancak karşılık alamayınca polise şikayette bulundukları ifade edildi.

Kimliğini açıklamak istemeyen bir mahalleli, "Gürültü gerçekten dayanılmaz. Aşırı gürültüden dolayı uyuyamıyoruz. Polisin bir şeyler yapmasını ve bu durumu ciddiye almasını umuyoruz" diye konuştu.