Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftara açık antrenman öncesi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyon olacaklarına yüzde yüz inandıklarını belirten Buruk şöyle konuştu: "Oyuncularıma inanıyorum, her zaman olduğu gibi. Oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan gurur duyuyorum, mutluyum. Hatalarımız yanlışlarımız olabilir. Bu hataları, yanlışları, puan kayıplarını birine yükleyeceksek benim. Benim hatalarım... Her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar da hep bu şekilde oldu. Oyuncularımla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağız. Yüzde yüz inanıyorum. Hiç şüphem yok. Önümüzdeki hafta kupa maçı var. Lig maçlarına net hazırlanacağımız döneme giriyoruz. Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu net gösteriyor."

‘TÜM İPLER BİZİM ELİMİZDE’

"Osimhen'in sakatlığı, Asprilla'nın sakatlığı, Lang'ın parmağının kopması, Yunus'un sakatlıkları... Hem yarım hem eksik oyuncular var. Bu da aynı oyuncu grubu üzerine yük binmesi sonrası takım için zor maçlar olabiliyor, zorlandığımız maçlar olabiliyor. Pozitif anlamda bakarsak bugün buraya geldiğimizde ligde lideriz, 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle sahamızda oynayacağız. Tüm ipler bizim elimizde."

‘SORUMLUSU BENİM’

OSIMHEN 3. KEZ SAKATLANDI

Şanssızlıklar var. Osimhen sezon başından bu yana 3. kez sakatlandı. Osimhen'in olmadığı 3. bölüm. Bu son bölümde bu hep dile getiriliyor ama bazı oyuncular, bazı takımlar için çok önemlidir. Real Madrid için Mbappe, Bayern Münih için Kane neyse, Galatasaray için de Osimhen o"

OSIMHEN ANKARA’DA OYNAYACAK MI?

"Osimhen dün büyük bir bölümde antrenman yaptı takımla. Fiziksel olarak iyi, antrenmanı rahat rahat bitirdi. Her oyuncu katılımı, takıma olumlu yansıyor. Osimhen, lokomotiflerden biri. Tüm oyuncuları önemsiyorum, antrenman performansları iyi. Osimhen'in antrenmana katılması takımı pozitif olarak etkiledi. Hafta sonu için bugün ve cuma günü bakacağız. Ankara'ya götürüp götürmeyeceğimizi değerlendireceğiz."