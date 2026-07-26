Galatasaray’ın Avusturya kampında takımın en iyilerinden biri olan ve Okan Buruk’un da beğendiğini söylediği Nelsson’a kulüp bakılıyor…Victor Nelsson’un yabancı kontenjanı nedeniyle takımdan ayrılacağı öğrenildi. Aslan’ın bir diğer Danimarkalı futbolcusu Jelert’in de beklenen performanstan uzak olduğu ve kiraya verilmek istediği belirtiliyor.

NELSSON’U ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Galatasray teknik direktörü Okan Buruk Monza maçının ardından Nelsson’un performansını övmüştü. Buruk’un açıklaması şu şekilde: "Nelsson bence çok iyi bir maç çıkardı. Yani o sahada ayakta kalan ve o mücadeleyi yapan oyunculardan biriydi. Jelert pozisyon olarak tabii ki öne doğru hem atağa gitmeye çalıştı hem de savunma yapmaya çalıştı. Kiralıktan gelen oyuncuları da görmeye çalışıyoruz. Tabii ki bu maçlar özellikle bazı oyuncularımız için fırsat oluyor. Çünkü 3 gün sonra milli oyuncular geldikten sonra bir sonraki hazırlık maçında kadrolar iyice değişecek. Bugün oynayan birçok oyuncu belki süre almakta zorlanacak. O yüzden bu tür maçlar onlar için çok önemli oluyor. Bence Nelsson performans olarak bunu iyi bir şekilde gösterdi."