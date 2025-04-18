Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, sahasında oynadığı maçta Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Okan Buruk, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Oyun biraz beklediğimiz gibi oldu. Rakibin kadrosu, bundan önceki maçlara bakıldığında savunma üstünde duracaklarını biliyorduk, bekliyorduk. Önde de Okita’yı geçiş hücumu için kullanmayı düşünüyorlardı. Topa çok doğru şekilde sahip olduk. İlk yarıdaki üretme sebebimiz buydu. Acele etmememiz, oyun temposu, dikine paslar… Hücum bölgesinde rotasyonlarımız ve duran toplarla birlikte çok pozisyon ürettik. 1-0 sonrasında rahat bir şekilde fazla gol sayısıyla bitirebilirdik. Maçın sonuna kadar, ikinci gole kadar bu stresi yaşadık. İkinci gol bir türlü gelmedi. Futbol bu… Rakibimiz kalemize çok fazla gelmedi ama futbol içinde bu korku her zaman yaşanabiliyor. Bir hata yaparsınız, farklı bir şey olur… Gol yemek bu maç anlamında zor gözükse de bu stresi yaşadık.”

“ŞAMPİYONLUK ATEŞİNİ YAKTIK”

“Maçın başından sonuna kadar top rakipteyken ve bizdeyken çok agresiftik. Topu çok hızlı geri kazandık. Topa sahip olma yüzdemiz, girdiğimiz pozisyonlarla maçı müthiş şekilde domine ettik. Oyuncularım bu konsantrasyonu gösteriyorlar. Biz gösteriyoruz, taraftarlarımız gösteriyor. Stadımız tam olarak doluydu. İnanılmaz şekilde bizi desteklediler. Onlarla birlikte şampiyonluk yürüyüşüne başladık. Maç maç gidiyoruz. Üst üste kazanacağımız maçlar rakibimize bakmadan bizi şampiyonluğa götürecek. Buna odaklandık. Hep beraber yine kenetlendik. Mayıs yaklaşıyor ve yine şampiyonluk ateşini taraftarımızla birlikte yaktık.”

“İnşallah bu oyunu devam ettireceğiz. Hafta için bir kupa maçımız var. Konya’ya gidiyoruz. hafta sonu Eyüp maçımız var. Önemli bir maç bizim için. Tek maçlı haftalar bizim için konsantrasyon anlamında daha iyi. Bu hafta kupada oynayacağız. Aynı hedefi sürdürüyoruz. Finale kalmak istiyoruz. Aynı konsantrasyonu göstereceğiz. Taraftarımızın bizden beklediği oyunu ve skoru alıyoruz. Bu benim açımdan çok mutlu edici bir şey.”

“Bizim gibi takımlar için oyunu ne kadar önde oynarsak o kadar avantaj. Rakibin kendi sahasına oyunu yıkmamız, orada topu kazanmamız bizim için önemli oluyor. Rakibimizin planı savunmada topu kazanıp önde hızlı bir oyuncuyla hücuma çıkmaktı. Bu geçişlere müsaade etmedik. O yüzden pozisyon vermeyip gol yemedik.”

“Bazen gereksiz ortalar yapıyoruz. Bu, size geçiş hücumu olarak dönüyor. Geçen hafta bu oldu. Bugün bence çok doğru şekilde topa sahip olduk. Bu da az pozisyon vermemizi sağladı.”

“Lucas’ı duran topta hep ileriye gönderiyoruz. Dün de çalışmıştık. Sara da çok doğru şekilde attı. Lucas zamanlaması çok iyi bir oyuncu. O zaman gole yakın bir oyuncu oluyor. Doğru kafa vurdu. Maçın kilidini açtı. Torreira ve Davinson, gol atmasını beklemediğimiz oyuncular gol attı. Diğerleri de çok çalışıp gayret ettiler.”