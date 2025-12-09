Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco ile yapacakları maçta kazanmaktan başka sonucu düşünmediklerini söyledi.

İki takım için de çok önemli bir karşılaşma olacağından bahseden Buruk, "Bundan sonraki hedefleri belirleyecek çok önemli bir maça çıkıyoruz. Rakibimizin de ligde ve Avrupa'da değişken performanslarını görüyoruz. Çok iyi bir kadroya sahipler. Son iç saha maçında PSG'ye karşı aldıkları galibiyet çok önemliydi. Biz de buraya kazanmak için geldik. Eksiklerimiz var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Üst üste sert maçlar oynuyoruz. Aşağı yukarı da aynı futbolcular forma giyiyor. Çok fazla seçeneğimizin kalmadığı durumdayız. Buna rağmen her şey iyi gidiyor. Süper Lig'de lideriz. Bu maç da Şampiyonlar Ligi'nde nereye gideceğimizi net bir şekilde belirleyecek. Oyuncularıma çok güveniyorum." diye konuştu.

"Bugünkü kadroda savunma hattında tamamen çaresizim"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sakat ve cezalı oyunculardan dolayı savunma hattında çaresiz olduğunu söyledi.

İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını vurgulayan Buruk, "Çok iyi oyunculara sahip olduğumuzu her zaman söylüyorum. Ancak son maçlarda çaresiz kaldığım yerler oldu. Bugünkü kadroda savunma hattında tamamen çaresizim. Çok zorlandığım bir dönemdeyim. Galatasaray'daki en zorlandığım günleri yaşıyorum. Bazı mevkilerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok. Bu da ikinci yarılardaki performansı etkiliyor. Bugün Ismail Jakobs'u denedik ama yüzde 100 hazır olmadığını da biliyoruz. Birçok oyuncu için sakatlığın tekrarlama riskini göze alıyoruz. Oyuncularımız için insanlar, 'Yine sakatlandı' diyor ama oyuncuları benim korumam gerekiyor. Bazen oynatmak zorunda kalıyoruz. Buna mecbur kaldığımız bir dönemdeyiz." diye konuştu.

Buruk, orta sahada hangi profilde oyuncu tercih edeceğinin sorulması üzerine, "Şu an elimizde orta saha özellikli oyuncumuz yok. Çok fazla seçeneğimiz bulunmuyor." dedi.

"Jakobs ve Singo'nun eksikliklerini hissettik"

Okan Buruk, savunmada Ismail Jakobs ve Wilfried Singo'nun eksikliğini fazlaca hissettiklerini söyledi.

Fransız basınının eski Monacolu futbolcularla ilgili sorusu üzerine Buruk, "İkisinin de yokluğunu çok hissettik. Bizim için çok kritik oyunculardı. Singo hem stoper hem sağ bekte kullandığımız oyuncuydu. Jakobs konusunda ise Eren Elmalı'nın aldığı cezadan dolayı sol bekte alternatifimiz yoktu. Jakobs yarın kadroda olacak. Son durumuna maçtan önce bakacağız. Onların eksikliklerini önemli bir şekilde hissettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Monaco, PSG galibiyetiyle ne kadar iyi takım olduklarını gösterdi"

Buruk, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Monaco'nun iyi bir takım olduğunu dile getirdi.

Kırmızı-beyazlıların Ligue 1'deki son iç saha maçında Paris Saint-Germain'i yendiklerini hatırlatan 52 yaşındaki teknik adam, "Monaco, özellikle son Paris Saint-Germain iç saha galibiyetiyle ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Çok iyi oyunculara sahipler. Biz, işimizi doğru şekilde yapacağız. Önemli bir takımla oynayacağız. Futbolda kolay veya zor rakip diye bir şey yok. Bizi zor bir maç bekliyor. Zorlu bir dönemden geçtik ama skor ve pozisyonumuzu koruyoruz. Yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki pozisyonumuzu korumamız gereken maçlardan birine çıkacağız." görüşlerini aktardı.

Yunus Akgün: Kazanıp camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz

Sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Yunus Akgün, Monaco'yu yenerek camiayı ve taraftarı mutlu etmek istediklerini belirtti.

Çok önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Yunus, "İyi rakibe karşı oynayacağız. Kendi futbolumuzu oynadığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. İyi çalıştık, analizlerimizi yaptık. Yarın da kazanıp camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 ay önce kasık fıtığı ameliyatı geçiren 25 yaşındaki futbolcu, sağlık durumuyla ilgili "Bir operasyon geçirdim. Zaman zaman ağrılarım oluyor. Yener İnce ve ekibi bana çok yardımcı oldu. Gün geçtikçe daha iyiye gidiyorum. Oynadıkça da daha iyi olacaktır. Fiziksel olarak yüzde 100'ümde değilim ama çalışmalarımı yapıyorum." bilgilerini verdi.

Yunus Akgün, taraftarından her zaman kendilerini desteklemesini isteyerek "Taraftarımız her ülkede bize destek oluyor. Yarınki maçta bunu göreceğimizi biliyorum. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Camiamızın beklentisinin farkındayız. Onları sevindirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yarın Allah'ın izniyle kazanarak dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Hayalinin sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da kupa kazanmak olduğunu dile getiren Yunus, "Florya'dan içeri 8 yaşımda girdim. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, kaptanlık bandını takmak en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Bunları başardığım için çok mutluyum. Daha yolum ve hedeflerim var. Avrupa'da ve Süper Lig'de kupalar kazanmak inşallah nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.