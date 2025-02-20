UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, ilk maçta 4-1 yenildiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağılıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar karşısında kaptan Fernando Muslera'ya görev vermedi. Okan Buruk, kritik maçta Fernando Muslera'nın yerine Günay Güvenç'e şans tanıdı.
Galatasaray, AZ Alkmaar karşısına şu 11'le çıktı:
Günay Güvenç, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
AZ Alkmaar'ın 11'i ise şu şekilde:
Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Belic, Koopmeiners, Mijnans, Poku, Lahdo, Parrott