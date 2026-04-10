Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanındaki 2-1’lik acı mağlubiyetin hemen ardından hem takımı hem de camiayı ayağa kaldırmak için masaya yumruğunu vurdu. Deneyimli çalıştırıcı, Göztepe maçında kadroyu radikal neşterle kesti biçti ve kimsenin yerinin garanti olmadığını kendini dokunulmaz sanan futbolcularına cesur bir tavırla gösterdi.

KOŞMAYANA FORMA YOK!

Mauro İcardi, Yunus Akgün, Ismail Jakobs ve Noa Lang gibi isimler operasyonun merkezinde yer aldı. Forvette Barış Alper Yılmaz’a şans verilirken, orta sahada Lemina ve İlkay Gündoğan ile yeni bir dinamik yapı kuruldu. Taraftarın sevgilisi Torreira’ya da net bir ültimatom gönderildi. Buruk, “Herkes formunu gösterip ter dökecek, yoksa yerini kaybeder!” mesajı verdi.

HOCA DEĞİL YÖNETİCİ GİBİ

Yönetimin görevini de üstlenen Okan Buruk, Kocaelispor Başkanı’nın Galatasaray’a yönelik açıklamalarını hatırlatarak, “İlk yarıda Kocaeli Stadı’nda bize yaşatılanları ve başkanın sözlerini unutmadık. Taraftarımız da unutmasın!” dedi. Bu sözlerle hem takımı motive etti hem de Aslanları kenetleyerek büyük bir birliktelik çağrısı yaptı.