Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi nedeniyle aldığı 1 maçlık men cezasına tepki gösterdi.

'CEZA UNSURU YOK'

Basın toplantısındaki ifadelerinin futbolun itibarını zedelemeye yönelik olması nedeniyle ceza alan Okan Buruk "Maç sonrası röportajımdan dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildim. Şu anda 1 maç ceza aldım. Bu sezon hiçbir teknik direktör bununla ilgili ceza almadı. Herkes konuştu. Tahkim Kurulu'na gideceğiz. Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey yok.

1 maçlık cezayla ilgilİ Tahkim Kurulu'na gideceğiz. Bundan sonraki süreçte sadece kendi maçımızla ilgili soru alabileceğiz. TFF'nin verdiği karar bu şekilde. O yüzden bu maçla ilgili soru alabileceğim." ifadelerini kullandı.