Kasımpaşa ile berabere kalan ve Fenerbahçe ile olan puan farkı 4’e düşen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk eleştirilere cevap verdi. Tv100'e açıklamalarda bulunan başarılı teknik adamın konuşmasından satır başları şu şekilde:

‘KAZANINCA SES ÇIKMAZ’

"Galatasaray olarak son dönemdeki durgunluğumuzu türlü türlü sebeplere bağlıyorlar. Neymiş, futbolcuların gece hayatı varmış. Bakın, son bir ayda 9-10 maç oynadık. Bu süreçte ben ve oğlum da hep Florya'da kaldık. Ne benim ne de futbolcuların nefes alacak hali bile yok. Geçen sezon da herkes aynı şekilde yaşıyordu. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınınca her kafadan bir ses çıkar.

‘KRİZDE FALAN DEĞİLİZ’

Krizde falan değiliz. Yoğun bir dönemden geçmenin yıpranmışlığı var üzerimizde. Ocak'tan beri 17 maç oynayınca yorulduk. Mental açıdan hırpalandık. Sakatlıklar arka arkaya yaşandı. Artık tek maç haftalarına geldik. Çok maç oynamaktan doğru dürüst taktik idmanı yapamıyorduk. Artık taktik çalışma fırsatını daha fazla bulacağız. Yeni gelenler uyum sağlama fırsatı bulamadı. Onlarla kaynaşacağız. Kısacası en zor süreci atlattık.

‘AVANTAJ BİZDE’

Biz geçen sezon aynı dönemde 2 puan öndeymişiz. Şimdi bakın 4 puan öndeyiz. Avantaj da bizde. Bakın Kasımpaşa'ya geçen sene daha kötü oynamışız. Kazanmışız. Futbolda böyle inişler çıkışlar var. Avrupa'daki başarısızlığı kabul ediyorum ama ligde durumumuz belli. Başarısız değiliz."

'İSTİFA HASHTAGLERİNİ ÖNEMSEMİYORUM'

"Sosyal medyada aleyhime açılan 'Okan Buruk istifa' hashtaglerini önemsemiyorum. Zaten onları yazanların büyük çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. Galatasaray taraftarı beni bilir, beni sever. Ben o mecraları takip etmiyorum, isteyen istediğini yazsın. Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları göreceğiz."