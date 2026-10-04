Galatasaray’da yeni transferler beklentinin çok uzağında kalırken Bitshiabu ve Ugochukwu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da yaz transfer döneminde scout ekibinin önerisiyle kiralanan iki genç oyuncu; Bitshiabu ve Ugochukwu, bir türlü beklenen seviyeye gelemedi. Fanatik’in haberine göre bu iki oyuncu ile ocak ayında yaollar ayrılabilir.

Bitshiabu ilk kez oynadı

Bitshiabu ilk kez Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında forma giyerken hiç de hazır bir görüntü vermedi. 21 yaşındaki oyuncunun fazla kiloları nedeniyle ligde oynamadığı öğrenilmişti. Bitshiabu’nun bu performansıyla savunmada sık sık eleştirilen Abdülkerim Bardakcı'nın dahi önüne geçmesinin zor olduğu değerlendiriliyor.

Ugochukwu beklentilerin çok altında

Galatasaray'da beklenen katkıyı veremeyen bir diğer isim ise Lesley Ugochukwu oldu. Orta sahada bir türlü istenen futbolu oynayamayan 22 yaşındaki oyuncu son Trabzon maçında gördüğü kırmızı kartla da oldukça eleştirilmişti.

Artı 4 kontenjanında yer alan iki futbolcuyla ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor. Böylece sarı-kırmızılı yönetimin hem yabancı kontenjanında yer açmayı hem de kadroda daha fazla forma şansı bulabilecek oyunculara alan oluşturmayı planladığı belirtiliyor.

SANE DE TOPUN AĞZINDA

Galatasaray'da geleceği soru işareti olan bir isim de Sane... Sezon başından beri eski formundan uzak görünen Leroy Sane, Pendikspor maçındaki isteksiz oyunuyla eleştirilerin hedefi oldu. Büyük umutlarla transfer edilen Alman yıldız, sahadaki performansıyla soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.

KRİTİK TOPLANTI

Galatasaray'da Sane'nin sergilediği formsuzluk teknik heyeti rahatsız etti. Önümüzdeki günlerde Kasımpaşa ve Barcelona ile kritik karşılaşmalar oynayacak olan sarı-kırmızılılarda, Alman yıldızla özel bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. Kasımpaşa ve Barcelona maçları öncesinde Leroy Sane'nin toparlanması bekleniyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bu karşılaşmalarda takıma katkı vermesi için özel bir görüşme gerçekleştirilecek.