Galatasaray, başkentte 3 puana Deniz Gül’ün tek golüyle uzanırken, teknik direktör Okan Buruk maç sonu yaptığı konuşmada saha zeminini eleştirdi. Yayıncı kuruluşa konuşan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu’yla ilgili konuştu.

TFF'YE OLAY GÖNDERME

Saha zeminini eleştiren Buruk, üst üste istifalar ve MHK ve hakemlere yapılan operasyonlar nedeniyle zor günler geçiren İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimine göndermede bulundu. Buruk, "Sakatlık riski yüksek, zor bir sahaydı. Saha yüzünden sakatlık verdik. Bu sahalarda maçların oynanması tartışılacak bir şey. En önemlisi denetleme, TFF'nin bu sahaları denetlemesi gerekiyor. İşi bu. Şu anda denetleyecek durumda değil şu an TFF belki ama denetlemesi gerekiyor. Futbolcu sağlığına, sadece Galatasaray değil Gençlerbirliği'ne de zarar verecek bir saha. Bir oyuncu kaybettik. 3 gün sonra maç var Avrupa'da." dedi.

LEAO'NUN SAKATLIĞI

Buruk, 61. dakikada oyuna sonradan dahil olan Rafael Leao'nun 77. dakikada sakatlanarak çıkmasına ilişkin şunları kaydetti: "Zeminin kötülüğünden bir sakatlıkla kurtardık diyelim. Sadece Leao zeminden dolayı ayağı kaydığı için bir sakatlık geçirdi. Şimdi kontrolleri yapılacak ama bir ağrıyla çıktı. Biz de daha fazla devam edip riske etmesini istemedik. Kontrolleri yapılacak ama dediğim gibi yani bu zeminde bir sakatlıkla kurtardığımız için şanslıyız, hem de Şampiyonlar Ligi maçı öncesi.'' ifadelerini kullandı.