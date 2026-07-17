Okan Buruk, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen GSYİAD Talks'un konuğu oldu. Etkinliğe Okan Buruk'un yanı sıra Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) Başkanı Murat Sancaktar ve birçok 1905 GSYİAD üyesi katıldı.

"ONA DOYAMADIK"

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin ayrılığından dolayı hüzünlendiklerini aktaran Okan Buruk, "Icardi, Galatasaray için bir ikondu. Galatasaray'ın başarısı için saha içinde ve dışında büyük hizmetler verdi. Son 4 sezondaki şampiyonluklarda performansı önemliydi. Bu tür ayrılıklar zor oluyor. Dries Mertens ve Fernando Muslera'da da bunu yaşadık. Baktığımızda hepimiz gelip geçiciyiz. Ben de buna dahilim. Aslolan Galatasaray. Burada bıraktığınız iz önemli. Icardi de önemli bir iz bıraktı. Herkesi kendine hayran etti. Çocukları Galatasaraylı yaptı. Kulübümüz, mayıs ayında Icardi'ye teklif yaptı. Yaklaşık 1-2 ay süre geçti ve antrenmanlara başladık. Dün kesin bir şekilde bu iş belli oldu. Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık şekilde bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERİ YORUMLADI

Okan Buruk, yeni transferleri Lesley Ugochukwu'yu uzun zamandır takip ettiklerini aktararak "Kendisi oyuncu izleme listemizde olan bir isimdi. Yabancı kuralı bizi zorlayacak. Bundan dolayı 23 yaş altı oyunculara yöneldik. Kontenjanımıza göre 23 yaş üstü yabancı da alabiliriz. Biz, planlayarak gidiyoruz. Daha fazla yabancı oyuncu alıp sonra başkalarını gönderebilirsiniz. Rakiplerimizde bu durum daha fazla. Ya da daha planlı şekilde genç yabancılara yönelebilirsiniz. Biz, böyle yapıyoruz. Ugochukwu, potansiyeli olan bir oyuncu. Topla dripling yapabiliyor. Savunma geçişlerinde de başarılı. İyi de bir karakter. Çok profesyonel ve çalışkan. Geleceğe dönük hayalleri var. Buna önem veriyoruz. Galatasaray'a yakışır bir karakter aldık." dedi.