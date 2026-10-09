Süper Lig'de Kasımpaşa maçıyla lige dönüş yapacak olan sarı-kırmızılılarda yönetim kurulu kritik süreç öncesinde düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı idareciler, futbolcuların tüm birikmiş alacaklarını hesaplarına yatırarak zorlu maç maratonu öncesinde takıma moral aşısı yaptı. Kasımpaşa karşısında galip gelerek ritim yakalamak isteyen Aslan, ardından oynanacak dev Barcelona sınavına da bu moral rüzgarıyla çıkmayı hedefliyor.

LEAO'YA ÖZEL MOTİVASYON

Sabah'ta yer alan habere göre sakatlıktan dönen Victor Osimhen'in sürelerini aşamalı olarak artırmayı planlayan teknik direktör Okan Buruk, hücum hattındaki liderliği Portekizli yıldıza devretti. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Leao ile özel bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı, oyuncusuna Kasımpaşa ve Barcelona maçlarının yanı sıra önlerindeki 30 günlük süreçte ana rolü vereceğini belirterek moral seviyesini zirveye çıkardı.

OSİMHEN KULÜBEDE

Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği 135 dakikada 4 gol atarak rakibine karşı müthiş bir istatistik yakalayan Victor Osimhen'in durumu maç saatinde netleşecek. Nijeryalı golcünün mücadeleye yedek kulübesinde başlayıp ikinci yarıda süre alması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüpteki diğer eksik ve sakat oyuncuların durumu ise şu şekilde:

Lesley Ugochukwu: Cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Wilfried Singo: Bireysel antrenmanlarını sürdüren oyuncunun kadroda yer alma ihtimali bulunmuyor.

Roland Sallai ve Mario Lemina: İki oyuncunun da sağlık durumunun iyi olduğu ve görev verilmesi halinde sahaya çıkabilecekleri öğrenildi.

RAMS PARK'TA 38 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 1 maçla cezalandırılan teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında takımının başında yer alamayacak. Saha kenarında sorumluluk yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu'nda olacak.

Öte yandan evinde geçilmez bir kale inşa eden Galatasaray, RAMS Park'taki müthiş serisini de sürdürmek amacında. İç sahada oynadığı son 38 Süper Lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, bu süreçte 30 galibiyet ve 8 beraberlik alarak iç saha dominasyonunu sürdürdü.