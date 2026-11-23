Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Aston Villa maçı öncesinde açıklamalar yaptı.

"Hakemlerin el sıkma prosedürüne daha fazla dikkat edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren deneyimli teknik adam, "Çok gündemi oluşturdu. O konuyla ilgili açıklama yaptım. Böyle bir kural yok. İsterseniz sıkarsınız elini, isterseniz sıkmazsınız. Bir saygısızlık, kötü söz söylemedikten sonra kimse kimseyi cezalandıramaz. Hakemin bir hatası var. Hatanın da doğru şekilde dönmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK KÖTÜ HABERİ VERDİ

Victor Osimhen'in son durumunu açıklayan Okan Buruk, "Osimhen, Aston Villa maçında olmayacak. Bir sonraki maç gidişata göre hem Osimhen hem de Sallai için görebiliriz. Beşiktaş maçı için arada 6 gün var. Jakobs'u ise bugün değerlendireceğiz." dedi.

Okan Buruk'un yaptığı diğer açıklamalar şu şekilde:

"Çok başarılı bir takıma karşı oynayacağız. Geçen senenin Avrupa Ligi şampiyonu ve Premier Lig dördüncüsü. Bu sene belki Premier Lig performansı aynı değil, son 3 maçında berabere, geçen senenin gerisinde ama her geçen gün form tutan bir takım var. Çok iyi bir teknik direktörleri var, Avrupa'nın en başarılı teknik adamlarından biri Emery. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanları var, son maç Barcelona'ya kaybettiler. Biz son 2 maçı kazandık, özgüvenimiz yerinde, kendi sahamızdayız. Oyuncularıma güveniyorum.

2 gün önce bir maç oynadık. 3. gün yeni bir maça çıkacağız. Kendi sahamızda oynamamızın avantajını kullanmak istiyoruz. Hayallerimiz var, gerçekleştirmek için önemli bir fırsat. Hem hayallerimize ulaşırız hem taraftarlarımızın hayalleri için çok önemli bir iç saha galibiyeti daha hep beraber yaşarız."

"Sadece Türk takımlarına bakmamak lazım. Emery'nin Avrupa performansına bakarsanız, çok fazla maç kaybeden biri değil. Finaller oynamış, kupalar kazanmış, Avrupa'da yüksek başarıya sahip. Genel olarak Avrupa'da çok az maç kaybediyor. Bu orana bakınca Türk takımlarına karşı kaybetmemesi normal. Ona karşı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımıza odaklanacağız öncelikle. İyi bir kadrosu olan bir rakibe karşı oynayacağız."

"Zeminle ilgili şöyle bir gelişme var; tekrardan kazındı, tekrar bir hibrit uygulaması yapıldı, üstüne tohum atıldı. 2 haftalık süre içerisinde de o tohumların patladığını görüyoruz. Sahanın yeşerdiğini görüyoruz. Maç içinde ne olur, kum da var saha içinde. Maç içinde daha net şekilde görmek lazım. Tabii ki mükemmel bir saha beklemiyoruz ama en azından futbolun oynanacağı, daha kötüye gitmeyecek bir saha bekliyoruz. İnşallah bu olur."