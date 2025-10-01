Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 2.hafta mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

1-0 kazanılan Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulunan Buruk, "Kazanmak çok güzel. Atmosfer çok güzeldi, oyun çok güzeldi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Ne istediysek, yaptılar. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Hiç susmadılar, her şeyi beraber yaptık. Savunmayı da, hücum da beraber yaptık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tanıtımı için bu galibiyetin çok önemli olduğunu kaydeden Buruk, "Puan olarak, prestij olarak önemli. Türkiye'nin tanıtımı için önemli. Avrupa'da Türkiye Ligi'nin değer görmemesi... Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik." dedi.

"GOLDEN ÖNCE ÇIKAN TOP KRİTİKTİ'

Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce kötü de gösterdiğimiz oldu ama Liverpool'a karşı gol yemeden kazanmak çok önemli bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde motivasyon artıyor. Çok fazla şey değişiyor. Bu maça daha çok hazırlanıyorsunuz. Alanyaspor maçından sonra da söyledim. Hem Liverpool'a, hem de Alanyaspor'a hazırlanıyorduk. Bunlar zor şeyler. Karşınızda oynayan takımın yaptıkları da önemli. Akıcı oyunda daha fazla şeyler deneyebiliyorsunuz. Rakibimize şanslar da verdik ama çok büyük şanslar vermedik. Golden önce kale içinden çıkan top çok kritikti."

OSIMHEN'İN SAĞLIK DURUMU

Sakatlık yaşayan Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin de konuşan Buruk, "Victor Osimhen'e kramp girdi, çok önemli bir durumunun olduğunu düşünmüyorum. Kötü bir haber de gelmedi." sözlerini sarf etti.

'HİKAYEYİ OYUNCULARIMIZ YAZDI'

"Herkes 'Alanyaspor gibi oynarlarsa, Frankfurt maçındaki gibi oynarlarsa ne olacak? diyordu" ifadelerini kullanan Buruk, "Her maçın hikayesi ayrı. Bu maçın hikayesini oyuncularımız yazdı" dedi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Ekibine geçmiş dönemlerde yapılan eleştirilere de yanıt veren Okan Buruk şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok az maç kaybettik, çok az berabere kaldık. Avrupa'da kaybettiğimiz maçlar oldu. Övgü olduğu gibi eleştiriler de olacak. Bunu kafaya takan biri değilim. Çok büyük galibiyet yüzdemiz var. Eleştiriler bel altı olunca can sıkıcı oluyor! Ekibinize saldırıyorlar, Koşu mesafeleri... Sanki 3,5 yıldır bu ekip yok, yeni gelmişiz! Kaç kişi gelip idmanları izledi ve atletik ekibimizle iletişime geçti? Geçen sene elit kulüpler arasında yapılan bir değerlendirme var ve bu Yener Hoca'da mevcut. İstediğinizde paylaşabiliriz. En az sakatlanan takımlardan biriyiz. Geçen maçtaki koşu mesafelerinin gerçek olmadığı ortaya çıktı! Eleştiriler olacak ama gerçekten bir şeyleri araştırıp, üzerine gitmek doğru olacak. Futbolda herkes yorum yapabildiği için, herkes 11 kurabildiği için yorumlar fazla oluyor. Basketbolda geçen gün basın toplantısında soru gelmedi. Basketbol bu kadar bilinmiyor. Futbolda herkes teknik adam, bu yüzden futbol seviliyor"