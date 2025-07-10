Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı ekibin yaptığı antrenman öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Victor Osimhen transferi ve kadro planlamasına ilişkin konuşan deneyimli teknik adam "Geçen sene bitti, şimdi yeni bir hikaye başlıyor." ifadelerini kullanırken "Yeniden şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray camiası için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

'KRİTİK DETAY YABANCI SAYISI'

Transfer çalışmaları ve kadro planlamasına da değinen Buruk "Roland Sallai'nin ailesel durumu var, bir gün izin istedi. Davinson Sanchez ve Alvaro Morata'ya biraz daha fazla izin verdi. Onlar 15 Temmuz'da gelecekler. Leroy Sane, ABD'den döndü ve 24 Temmuz'da idmanlara başlayacak." diye konuştu.

Zaniolo için çıkan ayrılık iddialarını değerlendiren Okan Buruk "Nicolo Zaniolo ile ilgili haberleri okuyorum. Bizim oyuncumuz ve çok değerli bir isim. İki sene kendi isteğiyle buradan ayrıldı. Bizim oyuncumuz ve geldiğinden beri iyi çalışıyor, yabancılık çekmiyor. Bütün oyuncular için bu dönem transfer olduğu için dinamik. Kime teklif gelecek, gelmeyecek bilmiyoruz. Tek kritik konu yabancı sayımız. Zaniolo iyi çalışıyor, hazırlık maçlarında kullanacağız. Çıkış yapmak istiyor. Son iki seneyi kendi seviyesinin altında geçirdi. Çalışmalardan sonra kararımızı oyuncularımız için vereceğiz." dedi.

OSIMHEN SÖZLERİ

Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana transferi için girişimlerin devam ettiği Victor Osimhen konusuna da değindi.

Napoli ile devam eden pazarlıklara ışık tutan Okan Buruk "Osimhen için Abdullah Kavukcu, İtalya'da. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Osimhen'in de bizimle devam etmek istemesi çok önemli. İnşallah bu transfer en kısa zamanda biter. Icardi, Türk futbolunda marka değeri olan birine sahibiz. Takım kaptanlarımızdan birisi." diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'nun transfer ihtimali ile ilgili sorulara da yanıt veren deneyimli çalıştırıcı "Hakan Çalhanoğlu çok büyük oyuncu ve her takım ister. Çok iyi insan. 16 yaşından beri tanıyorum. Galatasaray'a olan sevgisi de inanılmaz büyük. Bu da bizi mutlu ediyor. Ancak şu anda oynadığı bir takım var. Takımının büyük bir beklentisi oluyor. Inter'in beklentisinin olması normal. Biz öncelikle aciliyeti olan mevkilerimiz var. Osimden'den bahsettik. Kaleci konusunda Güney gibi çok iyi bir kaleciye sahibiz. İçimiz çok rahat. Ancak tüm kulvarlar için alternatiflerimiz, kadro rekabeti olacak. Kaleci arayışlarımız da sürüyor diğer mevkilerde olduğu gibi." dedi.