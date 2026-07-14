Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu… Buruk, sarı kırmızılı takımın son durumu ve transfer çalışmalarına dair DHA’ya açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adamın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Galatasaray 4 sene arka arkaya şampiyon oldu. 'Bu sene aynı konsantrasyonu yakalayacak mı' diye konuşuluyor. Artık dördüncü senede insanların da Galatasaray takımını, oyuncularını, teknik direktörünü, başkanımızı en iyi şekilde tanıması lazım. Biz aynı iştahla aynı Galatasaray ruhuyla sezona başladık. Bizim bir oyunumuz var. Top bizdeyken, top rakipteyken oyun planlarımız var. Maçı ve rakibi domine eden oyunu ortaya çıkarmaya çalıştık hep. Oyuncu tipine göre bir şeyler değişebiliyor. Birçok maç rakiplerin topu bize bırakması şeklinde geçiyor. Sezon başı bu kamp döneminde farklı şeyler deneyebiliyoruz. Tabii ki iş dönüyor dolaşıyor ve bireysel kaliteye geliyor."

‘ICARDI'Yİ İSTİYORUZ AMA...’

"Bu süreci başkanımız yürüttü. Bir teklif yaptık. Yaptığımız teklif, devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor. Süre geçtikçe bizim için zor oluyor. Ama bir yandan da hep söylüyorum. Aksiyon almamız gereken durumlardan biri. Bir oyuncuya teklif yapıyorsanız, onun burada olmasını istiyorsunuz anlamına geliyor. Bundan sonraki sürece de bakmak gerekiyor. Aradan da çok uzun bir süre geçti."

"Yabancı kuralının değişmesiyle birlikte yeni bir planlamaya ihtiyaç oldu. Nereye hangi yaş kontenjanında oyuncu alacağız nereye Türk oyuncu alacağız bunu düşünmek gerekiyor. Icardi'nin kalıp kalmayacağı durumu uzun bir süre oldu. Yaklaşık 2 aydır bir gelişme olmadı. Icardi için menajerine bir teklif sunuldu ama onunla ilgili herhangi bir şey olmadı. Transferde yavaş hareket etme sebeplerimizden biri de bu."

"Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Icardi gibi özel bir oyuncu için de aynı durum geçerli ama Galatasaray'ın başarısı herkesin ve her şeyin önünde."

‘EKSİK BÖLGELERİ GÜÇLENDİRMEK ÖNEMLİ’

"Eksik bölgeleri güçlendirmek bizim için çok önemli olacak. Elimizde iyi bir kadro var. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı da oynayan bir takım var. Burayı da geliştirmek, oyuncuları yarıştırmak gerekiyor. Rekabeti yakalamak gerekiyor. Çok fazla maç oynadığımız için kadro genişliği çok önemli olacak." diye konuştu.

‘TRANSFERDE SABIR GEREKİYOR’

"Transferle ilgili görüştüğümüz oyuncular var. Ne kadar erken gelirse o kadar iyi ama bazen beklemek zorunda kalıyorsunuz. İnsanların bunu da bilmesi gerekiyor. Markete gidip oyuncu almıyoruz biz hiçbir zaman. Ancak boşta olan bir oyuncuyu ikna edince oyuncuyu alıyorsunuz. Diğer tarafta süreç alıyor. Bazen beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bazen bekleyip alamıyorsunuz, bence en zoru bu. En doğrusu, en iyisi bir an önce tamamlamak." ifadelerini kullandı.

BRUNO FERNANDES Mİ, CAN UZUN MU?

Okan Buruk “Bruno Fernandes'i mi istersiniz yoksa Can Uzun'u mu” sorusu üzerine "İkisini de isterim, ikisi de çok değerli oyuncular." yanıtını verdi. Buruk, Can Uzun ile görüşüp görüşmediği sorusunu ise "Görüşmeler özel şeyler. Oyuncularla irtibat kurmuyoruz zaten, kulüplerle irtibattayız. Beğendiğimiz oyuncular var." dedi.

‘ENCISO GENİŞ LİSTEMİZDE’

"O da geniş listemizde olan oyunculardan biriydi ama şu anda bir gelişme yok. Geniş listemizde birçok oyuncu var, o da onlardan biri."

‘HÜCUMA 3, SAVUNMAYA 1 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ’

Transfer planlamasına ilişkin de konuşan deneyimli teknik adam, "Hücum hattına 3, savunmaya da 1 tane oyuncu düşünüyoruz." dedi. Yabancı oyuncu kuralının transfer stratejisinde belirleyici olduğunu vurgulayan Buruk, "Yabancı sayısı, Türk sayısı, planlamayla gitmemiz gerekiyor. Hücum hattına oyuncu bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

10 NUMARA AÇIKLAMASI

"Yunus Akgün'ün formda olduğu dönemde 10 numarada büyük katkı aldık. Orada takım oyununa uyabilecek bir oyuncu olması önemli. Skor üretebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz."

'MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ OLUR MU?'

“Orası her Türk insanı için manevi olarak büyük bir değer. Ülke milli takımı yönetmek değerli. İlerde böyle bir şey olursa hiçbir Türk evladı hayır demez. Orası herkes için bir onurdur. Ben de bir Türk olarak, büyük bir mutlulukla o görevi yerine getirmeye çalışırım. Şu an eleştirilse de iyi bir hocaya sahibiz. Onun tekrar görevine devam etmesi, bir sonraki şampiyonaya götürmesi çok değerli. Dünya Kupası’na götürmüş bir hocaya, o desteği vermemiz gerekiyor.”