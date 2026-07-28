Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında Venezia ile oynanan hazırlık maçının ardından medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımın henüz hazır olmadığını belirten Buruk, ''Dediğim gibi, takım olarak henüz tam hazır değiliz. Hazır olmaya çalışıyoruz ve tüm oyuncularımızı aynı seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Önümüzde lige hazırlanmak için uzun bir süre var. Burada üç gün daha çalışacağız. Yarın tek antrenman yapacağız, ardından iki gün çift antrenman programımız olacak. Burası bizim için bir yükleme kampı. Oyuncularımızın antrenman ve fiziksel kalitesini daha yukarıya çekmeye çalışıyoruz.’’ dedi.

SONUÇLARA ÜZÜLÜYORUM

Avusturya kampında oynanan 2 maçı da kaybetmelerini değerlendiren Okan Buruk, ''Dediğim gibi, bu bir hazırlık kampı. Benim için en önemli konu ise kampı sakatlık yaşamadan tamamlamak. "Sonuçlara üzülüyor musunuz?" derseniz, elbette üzülüyorum. Hem kazanmak, hem iyi oynamak hem de oyuncuların fiziksel seviyesini yükseltmek en ideal senaryo. Ancak bizden daha hazır iki takımla oynadık ve hem oyun hem de sonuç açısından istediğimizi alamadık.’’ ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÖZLERİ

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Buruk, şu ifadeleri kullandı: ''Benim açımdan da, başkanımız ve yönetim kurulumuz açısından da durum aynı. "Ne isterdiniz?" diye sorarsanız, elbette transferleri bir an önce tamamlayıp buraya tam kadro gelmeyi isterdik. Başkanımız da, yöneticilerimiz de, ben de üzerimizde oluşan bu baskıdan memnun değiliz. Oyuncuların motivasyonu ve takım birlikteliği açısından transferlerin bir an önce tamamlanması önemli. Bizim söylemek istediğimiz şu: Transfer yapacağız. En kısa sürede bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve iyi oyuncuları kadromuza katacağız. Şu anda eksiklerimiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Baskının olması da son derece normal. Sizlerin yazması, konuşması, taraftarımızın eleştiride bulunması da gayet normal.’’

İKİ GÜÇLÜ KADRO OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Hem ligde hem de Avrupa’da mücadele edecek güçlü bir kadro kurmak istediklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, ''Hepimizin sabırlı olması gerekiyor. En önemli konu doğru oyuncuları almak ve kadromuzu doğru şekilde güçlendirmek. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde mücadele edebilecek iki güçlü kadro oluşturmak istiyoruz. Transferleri en kısa zamanda kadromuza katacağız. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Eğer benim şüphem olsaydı burada en mutsuz insan ben olurdum. Başkanımızın iyi niyetinden ve yapacağı transferlerden hiçbir şüphem yok. Taraftarımız başkanımıza, yönetimimize ve bize güvensin. Transferleri en kısa sürede tamamlamaya çalışıyoruz.’’ dedi.