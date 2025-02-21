UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından teknik dirketör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için konuştu.

Puan farkına atıfta bulunan Buruk "İyi yanından bakıyorum. Sezon başı bize 'Galatasaray bu haftaya 6 puan önde girecek ve kendi sahanızda Fenerbahçe ile oynayacaksınız' deseler müthiş bir şey diyerek kabul ederdim. Moralimizi yüksek tutacağız. Derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

PROVOKASYON UYARISI

Taraftarlara seslenen Okan Buruk "Galatasaray taraftarlarına seslenmek istiyorum. Sakin kalmalıyız. Birçok provokasyon olacak. Bu provokasyonlara kapılmamak gerekiyor. İlk maçtaki gibi sakin kalmalıyız. Oyuncularımı en iyi şekilde hazırlacağım. Temiz ve olaysız bir derbi olmasını istiyorum. Maçtan önce, oyun içinde çok fazla provokasyon olacak. Bunlara çok dikkat edeceğiz." diye konuştu.

YABANCI HAKEM YANITI

Pazartesi günü oynanacak derbiye atanan Slavko Vincic için de yorumda bulunan Okan Buruk "Yabancı hakemin geleceğini ve hangi hakemin olacağını bütün Türkiye biliyordu. Toplantılar yapılacaktı. Bunlar olmadığı halde hepimizin bildiği bir şeydi. Uzun süre önceden belirlenmişti. Çok fazla soru işareti var. En kısa zamanda bu soru işaretinin ortadan kalkması gerekiyor.

Kulübümüz bununla ilgili başvuru yaptı. Seçilen hakem hakkında çok fazla soru işaretleri var. Benim için saha önemli. Buna hazırlanacağım. Ancak şu anda hakemin isminden dolayı hepimizin soru işaretleri çok fazla." değerlendirmesinde bulundu.