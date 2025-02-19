Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın AZ Alkmaar ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'ı konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Karşılaşma öncesi derbide yabancı hakem konusuna da değinen Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

'İYİ HAKEM OLMASI ÖNEMLİ'

"Yabancı hakem... Evet zaten bununla ilgili bir plan vardı. Bununla ilgili karar verilmişti. Daha önceden de bununla ilgili duyumlar geliyordu dedikodu şeklinde. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması. İnşallah hakem de önceden karar verildiği gibi seçilmemiştir. Bu önümüzdeki günlerde doğru bir şekilde değerlendirilecektir. İyi hakem olması bizim için çok önemli. Ben sadece saha içerisindeki oyuna bakıyorum, hakemin pasaportu çok önemli değil. Burada seçilecek hakem çok önemli. Çok fazla dedikodu da dönüyor. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu için de bu derbi için de çok hayırlısı olacak diye düşünüyorum"