Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Sarı Kırmızılılar'ın YouTube hesabında açıklamalarda bulundu.

Buruk yabancı kuralına tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı: “Bu yabancı kuralı inşallah değişir çünkü takımları zorlayacak. Kulüpler Birliği kendi görüşünü ortaya koymalı. Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bizim gibi bir takım için akıl dışı. Bu kararda vizyonsuzluk var."

Buruk’un diğer açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaraylılar için çok güzel bir gün. Erden Timur'un tahliyesi gerçekleşti. Bizim için gerçekten çok mutlu bir gün." dedi. Buruk üst üste 4 sezon şampiyonluğun normalleştirildiğini ifade ederken, “Ne kadar büyük iş yaptığımızın aslında farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. Aslolan Galatasaray. Galatasaray'ın başarısı. Hiçbirimizin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Hepimiz burada gelip geçiciyiz. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Buraya yaptığımız hizmet.”

‘TARAFTAR SAYIMIZ YÜKSELDİ’

"Galatasaray, son dört senede taraftarına ve bütün taraftarlara futbolu tekrardan sevdirdi. Reytingi çok fazla artırdı. Futbol tekrardan her yaştan insana hitap etmeye başladı. Takımdaki önemli oyuncularımız sembol haline geldi ve taraftar sayımızı yükselttiğini görüyorum. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Bir anlamda da Türk futboluna çok önemli hizmet ediyoruz. Futbolcuyken aldığınız tat ile teknik direktör olarak aldığınız tat bambaşka. Tam tersi de var tabii ki kötü gidişte de eleştiri dozu da teknik direktör için fazla. Bu da çok normal. Başarıda nasıl övgü varsa, başarısızlıkta da eleştiri olmak zorunda."

‘KAFAYA TAKMIYORUM’

"Çok fazla okumuyorum, seyretmiyorum. Sokakta olan bir insanım. Sosyal medya farklı, sokak farklı. İkisini fazla karıştırmamak lazım. Her şeyi kabul etmeden fazla düşünmeden, tabii ki her görüşe değer vermek gerekiyor. Üstesinden gelebilecek güçte olduğumu hep düşünüyorum. O eleştiriler her zaman olacak. Bütün dünyada var bu. Kafaya takmamak gerekiyor. Takan da bir insan değilim açıkçası."